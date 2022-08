In Madrid "Geh' mir nicht auf den Sack!": Arzt entdeckt Mann mit Affenpocken in der Metro – sein Twitter-Post geht viral

Spanien ist stark von dem Affenpocken-Ausbruch betroffen. Die Infektionszahlen sind hoch, zwei Menschen starben bereits. Und dennoch scheinen die Spanier die Viruslage eher locker zu nehmen. Der Twitter-Post eines Arztes offenbart das Ausmaß an Ignoranz.

Mitte Juli, morgens halb sieben. Die Metro ist voll, es ist Rushhour. Mitten im Getümmel ein Mann, sein Körper bedeckt mit Pocken. Der Arzt Arturo M. kann nicht glauben, was er sieht. Affenpocken-Wunden von Kopf bis Fuß, auch an den Händen. Der Arzt weiß, dass der Mann eine wandelnde Infektionsquelle ist. Denn übertragen wird das Virus unter anderem durch den Kontakt mit eben diesen Hautveränderungen, in diesen ist die Viruskonzentration am größten. Dennoch scheint das weder den Infizierten noch die anderen Fahrgäste zu interessieren. Der Arzt reagiert. Was dann passiert, veröffentlichte er später in einem Thread, inklusive eines Bildes von den pockenbedeckten Beinen des Mannes. Der Post ging viral.

Anfang Mai hatten es die Affenpocken nach Europa geschafft. Einem ersten Fall in Großbritannien folgten Ausbrüche in Spanien, Italien, Belgien. Inzwischen ist das Virus längst auf Weltreise. Die Weltgesundheitsorganisation ist alarmiert, rief bereits Mitte Juli den weltweiten Gesundheitsnotstand aus. Offiziell ist von bisher etwa 19.000 bekannten Infektionen die Rede, Spanien ist derzeit am meisten betroffen. Dort wurden nun auch die zwei ersten Toten in Europa im Zusammenhang mit einer Affenpocken-Infektion gemeldet. Dennoch scheinen die Spanier die Lage eher locker zu nehmen. Das zumindest legt der Twitter-Post des jungen Arztes nahe.

Affenpocken: Es fehlt an Aufklärung

"Ich sprach den Herrn vorsichtig an und fragte, was er in der Metro mache, wenn er Affenpocken hat", beschreibt Arturo M. die Szene auf Twitter. Woraufhin der Mann die Infektion bestätigt habe. Davon, dass er zu Hause bleiben müsse, habe er aber nichts gewusst. Sein Arzt habe lediglich gesagt, dass er eine Maske tragen müsse. Arturo M. habe sich dann als Mediziner geoutet, ihn darauf hingewiesen, dass die Läsionen hochansteckend seien und dass er eventuell nicht alle Hinweise seines Arztes richtig verstanden habe. Doch statt Einsicht erntete der 32-Jährige eine Beleidigung. "Geh' mir nicht auf den Sack", soll der Infizierte gesagt haben.

Mangelnde Aufklärung scheint ein Knackpunkt im Umgang mit dem Affenpocken-Ausbruch zu sein. Laut Beschreibung des Arztes, glänzte nicht nur der Infizierte selbst mit Unwissenheit, sondern auch andere Fahrgäste. "Haben Sie keine Angst, krank zu werden?", habe der junge Arzt eine Frau gefragt, die direkt neben dem Infizierten saß. Doch die fühlte sich nicht wirklich angesprochen, sie sei nicht schwul. Und schließlich habe einer aus der Regierung gesagt, dass sich die Homosexuellen um sich selbst kümmern müssten. Eine Aussage, die dem Mediziner den Rest gab. Er beendete seine Intervention.

Vorurteile zu Affenpocken halten sich hartnäckig

Das Vorurteil, dass die Affenpocken ein Problem von Männern seien, die Sex mit anderen Männern haben, hält sich hartnäckig. Tatsächlich kam eine Studie, die jüngst im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde, zu dem Ergebnis, dass es sich in 95 Prozent der Affenpocken-Fälle um Infektionen durch sexuelle Kontakte handelt. Und ja, betroffen sind vor allem Männer. Jedoch interessiert den Erreger die sexuelle Orientierung seines "Opfers" nicht. Treffen kann die Krankheit prinzipiell jeden. Auch der Studienautor John Thornhill verwies darauf: "Es ist wichtig zu betonen, dass die Affenpocken keine Geschlechtskrankheit im traditionellen Sinne sind; sie können durch jede Art von engem körperlichen Kontakt übertragen werden.“ Aber auch eine Tröpfcheninfektion ist möglich – einerseits über genannte Läsionen, aber auch über Kleidung, Bettwäsche, Handtücher oder Gegenstände wie Essgeschirr, die durch den Kontakt mit einer infizierten Person mit dem Virus kontaminiert wurden, schreibt das Robert Koch-Institut.

Ob und wenn ja, wie viele Menschen der Infizierte in der Metro anstecken könnte, war eine Frage, die sich auch Arturo M. in seinem Post stellte, aber nur mit "Keine Ahnung" beantworten konnte. Der junge Mediziner jedenfalls hatte nach seinen zwei Fehlschlägen genug und brach seinen Versuch weitere Ansteckungen zu vermeiden ab, versuchte stattdessen vor allem sich selbst zu schützen. "Jetzt bin ich in der Bahn und versuche nichts anzufassen, geschweige denn mich zu setzen."

+++ Lesen Sie mehr +++

- Clemens Wendtner hat ersten Affenpocken-Fall in Deutschland behandelt - so schätzt er die Lage ein

- Affenpocken: WHO ruft weltweiten Gesundheitsnotstand aus - so ist die aktuelle Lage in Deutschland

- Affenpocken breiten sich weiter aus: zwei Tote in Spanien, Notstand in New York

- Die Reise des Affenpockenvirus: Was wir über seine Herkunft wissen. Und warum wir alle vorsichtig sein müssen