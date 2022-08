Das Affenpockenvirus kann möglicherweise auch übertragen werden, wenn Menschen keine Symptome haben. Das hätte einen großen Einfluss auf die weitere Verbreitung des Virus.

Seit Mai breiten sich Affenpocken in Europa aus. 3266 Menschen haben sich bisher in Deutschland laut Robert Koch-Institut mit dem Virus infiziert. Das Virus wird durch engen Körperkontakt übertragen. Vor allem die Pocken auf der Haut sind hochinfektiös. In einer Studie aus Frankreich wurde das Virus nun bei Männern nachgewiesen, die keine Läsionen auf der Haut hatten und auch von keinen anderen Symptomen berichteten. Heißt: Affenpocken können möglicherweise auch asymptomatisch übertragen werden.

In Frankreich wird Männern, die Sex mit Männern haben, geraten, sich regelmäßig auf die Geschlechtskrankheiten Gonorrhoe und Chlamydien testen zu lassen. Durch eine Richtlinie in Frankreich müssen sich HIV-Infizierte und wer eine HIV-Präexpositionsprophylaxe macht – das machen Menschen, wenn sie sich nach einem Risikokontakt vor einer möglichen HIV-Infektion schützen wollen – alle drei Monate auf die beiden sexuell übertragbaren Krankheiten testen lassen.

Affenpockenvirus bei 13 Menschen ohne Symptome nachgewiesen

Forschende um Charlotte Charpentier vom Hôpital Bichat–Claude haben die Analabstriche von 200 Personen ausgewertet, deren Test negativ auf Gonorrhoe und Chlamydien ausgefallen ist und bei denen Ärzt:innen keine analen Läsionen festgestellt haben. Auch hat keiner der Probanden zum Zeitpunkt des Abstrichs Symptome wie Pocken oder Fieber angegeben, die bei einer Affenpocken-Infektion auftreten.

Bei einem PCR-Test auf das Affenpockenvirus fiel dieser bei 13 Personen positiv aus. Zwei der Probanden sind wenige Tage nach dem ersten Abstrich an den Affenpocken erkrankt. Bei einem der beiden Probanden fiel ein niedriger Ct-Wert in der asymptomatischen Phase auf. Der Ct-Wert gibt Auskunft darüber, wie hoch die Viruskonzentration bei einer Person ist. Ein niedriger Wert bedeutet eine hohe Viruskonzentration und deutet auf eine höhere Infektiosität hin.

Der positive PCR-Test bei den 13 Probanden bedeutet nicht, dass diese Menschen das Affenpockenvirus auch auf andere Menschen übertragen können. Doch die Erkenntnisse der Studie werfen die Frage auf, ob eine asymptomatische Übertragung der Affenpocken möglich ist.

Asymptomatische Übertragung würde alles ändern

Der Arzt Dimie Ogoina, der das Niger Delta University Hospital leitet, beschäftigt sich schon lange mit dieser Frage. Er berichtete gegenüber "Insider", dass er kürzlich einen Affenpocken-Patienten in seiner Klinik behandelt hat, der während einer sexuellen Beziehung kein Geschwür, Fieber oder Ausschlag gehabt habe. Erst "nach der sexuellen Beziehung bemerkte er einen genitalen Ausschlag", sagte Ogoina. "Fünf Tage später bemerkte sein Sexualpartner ebenfalls einen genitalen Ausschlag".

Bislang ist noch nicht klar, ob Affenpocken auch asymptomatisch übertragen werden können. Was wir aber wissen: Das Affenpockenvirus kann auch in der Phase übertragen werden, wenn nur Fieber, Kopf- oder Muskelschmerzen auftreten, aber noch keine Pocken, wie Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin an der Klinik Schwabing dem stern im Interview erklärte. Affenpocken konnten bereits in Körperflüssigkeiten wie Sperma nachgewiesen werden. "Es ist nicht unbedingt ungewöhnlich, Viruspartikel in Körperflüssigkeiten zu sehen – das bedeutet nicht, dass sie replikationsfähig sind und Krankheiten verursachen können", sagte Dimie Ogoina.

Um zu wissen, ob Affenpocken auch asymptomatisch übertragbar sind, ist noch weitere Forschung nötig. Für den Fall, dass auch Menschen, die weder Fieber, Kopf-und Muskelschmerzen oder Hautläsionen haben, das Virus übertragen könnte, würde es "alles ändern", so Dimie Ogoina.

Die Forschenden der französischen Studie schreiben, dass bei einer asymptomatischen Übertragung der Affenpocken es nicht ausreichend sei, dass nur Personen, die Kontakt zu einem bekannten Affenpocken-Fall hatten, geimpft werden, um den Ausbruch einzudämmen.

Quellen: Studie aus Frankreich, Insider,RKI,Mitteilung zur Studie