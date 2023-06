Behandlungen mit Alignern sind beliebt: Der weltweite Umsatz mit den durchsichtigen Zahnschienen lag im Jahr 2018 bei 1,9 Milliarden US-Dollar. Tendenz: steigend. Neben Zahnärzten und Kieferorthopäden bieten auch gewerbliche Anbieter Aligner an – oftmals zu günstigeren Preisen. Doch es gibt nach Angaben der Verbraucherzentrale Tücken.

Verbraucherschützerin über Aligner-Anbieter: "'Ich bin in die Falle getappt' – solche Beschwerden hören wir oft"

von Ilona Kriesl Gerade Zähne – das wünschen sich viele. Gewerbliche Anbieter locken mit durchsichtigen Zahnschienen, sogenannten Alignern, die oftmals günstiger als bei Zahnärzten und Kieferorthopäden sind. Gesa Schölgens von der Verbraucherzentrale NRW erklärt, was es zu bedenken gilt – und warum die Verbraucherschützer immer wieder Beschwerden zu den Anbietern erhalten.

Frau Schölgens, die Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben 2021 Anbieter von Alignern unter die Lupe genommen. Aligner sind durchsichtige Plastikschienen, mit denen sich leichte Zahnfehlstellungen behandeln lassen. Was gab den Anstoß?

Uns war aufgefallen, dass die Anbieter viel Werbung schalteten und mit Influencerinnen und Influencern in den sozialen Medien zusammenarbeiteten. Ein großer, bekannter Anbieter – "Dr. Smile" – warb mit dem Spruch "Dein perfektes Lächeln" – eine Aussage, die einen sehr guten Behandlungserfolg in Aussicht stellt. Wir haben uns die Werbung der Anbieter angesehen und die Angaben auf den Webseiten analysiert.