Verschiedene Arten von Alkohol lösen unterschiedliche emotionale Reaktionen aus. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie (Quelle: medizinischen Fachpublikation BMJ Open). Spirituosen werden dabei am häufigsten mit Gefühlen der Aggression assoziiert. Die untersuchten Emotionen reichten von energiegeladen, entspannt, sexy, selbstbewusst, über müde bis hin zu aggressiv, krank, unruhig und weinerlich. Schnäpse werden am wenigsten mit Entspannung assoziiert (20%). Rotwein dagegen löste dieses Gefühl am ehesten aus (knapp 53%), gefolgt von Bier (rund 50%). Spirituosen (also Getränke mit einem Mindestalkoholgehalt von 15 % Vol.) hatten eher negative Gefühle als alle anderen Alkoholsorten. Fast ein Drittel (30%) der Befragten verband den Konsum von Spirituosen mit Gefühlen der Aggression im Vergleich zu etwa 2,5% der Rotweintrinker. Aber auch zum anderen Extrem neigen Schnapstrinker, denn auch positive Gefühle würden verstärkt wahrgenommen. Mehr als die Hälfte (rund 59%) der Befragten assoziierte diese Getränke mit Gefühlen von Energie und Zuversicht. Etwa 42% assoziierten sie mit dem Gefühl, sexy zu sein. Die Antworten unterschieden sich je nach Bildungsstand, Herkunftsland und Alter, aber auch nach Grad der Alkoholabhängigkeit und Geschlecht. Männer zum Beispiel verbinden jegliche Aggressionsgefühle signifikant häufiger mit allen Sorten von Alkohol. Frauen assoziierten jedes Gefühl - mit Ausnahme von Aggressionen - mit größerer Wahrscheinlichkeit als Männer mit allen Arten von Alkohol. Die Forscher betonen, dass es viele Faktoren gibt, die an den durch Alkohol ausgelösten Gefühlen beteiligt sind, einschließlich Werbung, wann und wo Alkohol getrunken wird, und den Alkoholgehalt verschiedener Getränke. Rund 3,3 Millionen Todesfälle und rund jeder 20. Krankheits- und Verletzungsfall weltweit sind direkt auf Alkohol zurückzuführen.