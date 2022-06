Cyndi Lauper - bloß kein Staub aufwirbeln

"Girls want to have fun" war eine der großen Hits von Cyndi Lauper in den Achtzigern. Der US-Sängerin verging jedoch auf der Bühne oft der Spaß, wenn es dort zu staubig war. Eine ausgeprägte Allergie gegen Hausstaubmilben ließ sie manchmal auf der Bühne nur noch röcheln, schrieb die heute 69-jährige in ihren Memoiren.

