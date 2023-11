von Mareike Fangmann Er soll das ideale Einsteigermodell sein und Produkte im Wert von 599 Euro beinhalten: Der Amorelie x Loveboxxx-Adventskalender verspricht Spaß fürs Liebesleben und kostet regulär 129,90 Euro. Aktuell ist er im Black-Friday-Angebot für 89,90 Euro. Der stern hat sich den Inhalt 2023 einmal genauer angesehen.

Wer an Adventskalender denkt, denkt sicherlich schon lange nicht mehr nur an die klassischen Varianten mit Schokolade darin. Mittlerweile gibt es die Kalender auch mit völlig anderem Inhalt: Bier, Exit-Games, Hundeleckerlis oder auch Sextoys etwa. Letztere Modelle sollen das Liebesleben neu anregen und für Spaß sorgen – ob allein oder mit Partner:in. Der Vorreiter ist sicherlich der Amorelie-Adventskalender. Der Klassiker soll ein ideales Einsteigermodell sein. Der stern hat sich den Inhalt 2023 einmal genauer angesehen: Lohnt sich der Preis von knapp 130 Euro (aktuell im Black-Friday-Angebot für 89,90 Euro)?

Zuerst die harten Fakten: Der Amorelie-Adventskalender wurde in diesem Jahr neu aufgelegt und ist in Zusammenarbeit mit Loveboxxx entstanden. Er kostet regulär 129,90 Euro und soll 24 Überraschungen in einem Gesamtwert von 599 Euro enthalten. Er soll besonders für Paare, aber auch für Singles geeignet sein und macht optisch einen guten, hochwertigen Eindruck. Er hat ein ansprechendes, elegantes Design und wirkt durch die Farbgebung in Rot, Silber und Pink feierlich und mordern. Auch die Toys für Männer sind in dieser Farbe gehalten. Die 24 erotischen Überraschungen sind einzeln in kleinen, nummerierten Kartons verpackt.

Sextoys, Spiele und mehr

Beim Öffnen der ersten Überraschungen fällt auf: Der Inhalt 2023 ist abwechslungsreich und hält aus verschiedenen Bereichen etwas bereit. Insgesamt sind acht Sextoys mit und ohne Vibration, wie etwa ein Analplug oder ein Massagestab, enthalten. Die Spielzeuge, die ein Ladekabel benötigen, kommen inklusive benötigtem Zubehör – definitiv ein Pluspunkt. Der Inhalt ist separat noch einmal in Plastikfolie verpackt und kommt mit einer kleinen Beschreibung daher. Das ist gerade für Einsteiger und Anfänger in Sachen Sextoys sehr praktisch und sorgt dafür, dass man es bei Bedarf direkt ausprobieren kann. Die Extra-Folie braucht es aber besonders aus Sicht der Nachhaltigkeit eigentlich nicht, hat aber vermutlich hygienische Gründe.

Neben Sexspielzeug sind zudem fünf Überraschungen aus dem (Soft)-BDSM-Bereich, wie etwa eine kleine Peitsche oder Hand- und Fußfesseln im Amorelie x Loveboxxx Adventskalender zu finden. Außerdem drei Gadgets zum Thema Wellness und Massage, wie ein Massagegel oder ein Massage-Tool. Vier Überraschungen gibt es zudem aus dem Bereich Inspiration: einmal etwa ein Kartenspiel mit "Aufgaben", um das Liebesleben anzuregen – was besonders für Paare, die mit dem Kalender etwas mehr Schwung ins Schlafzimmer bringen möchten, eine tolle Sache ist. Zuletzt beinhaltet der Kalender vier Accessoires zum Thema Body and Care. Außerdem gibt es einen dekorativen Beutel zur Aufbewahrung.

Unter anderem finden sich Fesseln oder Sextoys wie ein Massagestab im Amorelie-Adventskalender sowie ein Beutel zur Aufbewahrung des Spielzeugs © stern

Hinweis: Wer Interesse hat, den Amorelie-Adventskalender selbst zu testen, aber nicht möchte, dass auf dem Paket prominent zu sehen ist, wo man bestellt hat, muss sich nicht sorgen, denn er wird diskret versendet. Zudem gibt es ein 100-tägiges Rückgaberecht.

Das Fazit: Lohnt sich der Amorelie-Adventskalender?

Der Adventskalender von Amorelie erfüllt definitiv seinen Zweck: Er regt das Liebesleben neu an und inspiriert dazu, sich neu zu erfinden und sich kennenzulernen. Paare können mit den Überraschungen wie der Peitsche oder kleinen Toys wie dem Analplug oder auch den Nippelsaugern ausprobieren, ob ihnen auch andere Rollen oder Stimulationsarten gefallen als die klassischen. Auch die Kartenspiele regen dazu an. Dass es aus verschiedenen Bereichen Inhalte zum Testen gibt, ist ein klarer Pluspunkt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fair: Die Produkte übersteigen den Kaufpreis von knapp 130 Euro tatsächlich bei Weitem. Die Produkte fühlen sich super angenehm an, besonders auch das Sextoy für den Mann: der Masturbator. Auch die Gele wirken hochwertig und insgesamt ist der Kalender ein absolutes Upgrade zum Modell aus 2022. Er ist stilvoll, erwachsen, vielseitig und hochwertig. Und: sogar vegan-freundlich. Plus: Aktuell gibt es sogar noch eine "Sweet Pleasure Box" im Wert von knapp 50 Euro dazu, wenn Sie den Kalender kaufen und den Code "SWEETA10" nutzen.

Und selbst, wenn nicht allzu viel Passendes dabei sein sollte, hat der Kalender immerhin dazu geführt, sich wieder miteinander zu beschäftigen oder sich über das ein oder andere Zubehör zu amüsieren. Allerdings sind gerade Überraschungen wie die Kartenspiele oder Öle definitiv für die meisten Menschen geeignet und nicht so ausgefallen, wie man vor dem Kauf eines erotischen Adventskalenders eventuell denken mag. Vieles davon regt zum Testen an – und wer weiß, vielleicht regen manche Inhalte wirklich dazu an, das Liebesleben langfristig gesehen neu auszurichten.

Toll ist auch, dass das Zubehör sehr hochwertig daherkommt und ansehnlich verpackt ist und man zum Ausprobieren nichts weiter benötigt. Zudem kommen Männer und Frauen auf ihre Kosten: Es sind sowohl Vibratoren für die Frau, als auch etwa ein verstellbarer Penisring oder ein Gel für Analsex dabei. Damit ist der Amorelie-Adventskalender nicht nur für Einsteiger etwas, sondern auch für diejenigen mit etwas mehr Erfahrung und Neugier in Sachen Sex. Für diejenigen, die die Toys gern öfter verwenden und Wert auf Hochwertigkeit legen: eine absolute Empfehlung.

