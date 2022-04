Jeder kennt diesen einen Tag, an dem nichts gelingen will. Als wäre die Situation nicht schon stressig genug, gesellen sich auch noch Wut und Frustration dazu. Manch einer reagiert sich beim Sport ab, anderen fehlt das nötige Ventil, um dem Ärger Luft zu verschaffen. Hier kann Anti-Stress-Spielzeug sinnvoll sein.

Aus einer Statistik von Swiss Life geht hervor, dass 63 Prozent der deutschen Arbeitnehmer das Stresslevel in ihrem Job als hoch empfinden. Das Versicherungs- und Finanzberatungsunternehmen führte dazu eine repräsentative Studie in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov durch. Daran (online) teilgenommen haben 2027 Menschen. Die Ergebnisse wurden zwar bereits 2019 erfasst, allerdings ist davon auszugehen, dass der Leistungsdruck in vielen Haushalten mit Beginn der Corona-Pandemie und das dadurch resultierende Mobile Office zugenommen hat. Um Stress abzubauen oder stressige Situationen besser zu meistern, gibt es handliche Gadgets für den Hausgebrauch. Ein paar davon stellen wir Ihnen an dieser Stelle vor.

1. Anti-Stress-Würfel

Affiliate Link VAPIAO Fidget Cube - Anti Stess Würfel Jetzt shoppen 9,95 €

Werden Sie in stressigen Situationen schnell nervös? Dann könnte dieser Würfel eine willkommene Ablenkung für Sie – oder genauer gesagt Ihre Finger – sein. Er besteht aus sechs Seiten, die unterschiedlich gestaltet wurden. Sie können darauf Dinge drücken und drehen, anklicken und rollen oder auch verschieben. Dadurch soll Stress abgebaut werden. Den Würfel bekommen Sie hier.

2. Anti-Stress-Spielzeug-Set

Um das Stresslevel zu senken, ist es besonders förderlich, wenn Sie sich auf etwas anderes konzentrieren. Wie zum Beispiel diese Spielzeug-Sammlung, bestehend aus zwölf unterschiedlichen Gadgets, die gequetscht und auseinander gezogen, in sich gedreht und zusammengedrückt werden können. Das soll eine beruhigende Wirkung auf den Körper haben. Das ganze Set bekommen Sie hier.

3. Anti-Stress Magnetic Balls

Wie Sie dem Namen bereits entnehmen können, besteht dieses Anti-Stress-Spielzeug aus magnetischen Kugeln. Zusammengesetzt entstehen kreative Gebilde, die nicht nur Ihr räumliches Denken fördern sollen, sondern auch beim Stressabbau helfen. Und nebenbei haben die Magnetic Balls auch einen praktischen Nutzen, da sie an Kühlschränken und Pinnwänden, Magnettafeln und Whiteboards haften bleiben. Die Kugeln bekommen Sie hier.

4. Anti-Stress Squishies-Puppe

Affiliate Link Anboor Anti-Stress Squishies Puppe Jetzt shoppen 10,99 €

Wenn das Stresslevel spürbar steigt, wird es Zeit, sich wieder abzureagieren. Zum Beispiel an dieser Squishies-Puppe aus umweltfreundlichem PU-Schaum, die Sie nach Lust und Laune drücken dürfen. Das Besondere an dem Anti-Stress-Spielzeug ist, dass es seine ursprüngliche Form nach jedem Quetschvorgang wieder annimmt. Benötigen Sie ein noch größeres Versuchsobjekt, können Sie sich an dieser überdimensionalen Erdbeere austoben. Die Puppe bekommen Sie hier.

5. Anti-Stress-Ausmalbuch

Affiliate Link Das Anti-Stress Ausmalbuch für Erwachsene Jetzt shoppen 7,99 €

Dieses Ausmalbuch für Erwachsene trägt seinen Titel völlig zu Recht: "Fresse halten, ich male". Darin finden sich diverse Schimpfwörter, die Sie mit entsprechenden Filz- oder Buntstiften ausmalen können. Das Malen soll dabei helfen, sich wieder zu beruhigen und sich von all dem Stress, aber auch anderen Problemen zu lösen. Das Buch bekommen Sie hier.

6. Anti-Stress-Tasse

Es gibt kaum ein Lebewesen, das mehr Gelassenheit ausstrahlt als ein Faultier. Und da Tee bekannterweise die Nerven beruhigen soll, vereint diese Anti-Stress-Tasse gleich beide Komponenten in einem Produkt. Ist der Druck besonders hoch, soll Sie dieser Becher daran erinnern, ab und zu einfach mal tief durchzuatmen. In diesem Sinne: Ooommm. Die Tasse bekommen Sie hier.

7. Fidget Cube gegen Stress

Affiliate Link Esoes Fidget Cube 12 Seiten Stresswürfel Jetzt shoppen 11,29 €

Auch dieser Fidget Cube wurde eigens dafür entwickelt, um Stress abzubauen und Ängste zu reduzieren. Möglich werden soll das durch zwölf Seiten mit unterschiedlichen Strukturen (aus umweltfreundlichem ABS-Kunststoff), die Sie unter anderem klicken und drehen, rollen und schnippen können. Dadurch sollen sich Körper und Geist besser entspannen. Den Würfel bekommen Sie hier.

8. Stoffpuppe gegen Stress

Affiliate Link Stoffpuppe Max zum Abbau von Stress Jetzt shoppen 14,88 €

Nicht ohne Grund steht auf dieser Puppe: "Wenn du Stress hast, box mich". Tatsächlich soll Ihnen das Spielzeug dabei helfen, Stress und Wut oder auch Aggressionen abzubauen – indem Sie ihm einfach mal eine verpassen. Und damit die Puppe namens Max Ihrem Schlag standhalten kann, besitzt sie spezielle Saugnoppen. Das Anti-Stress-Spielzeug bekommen Sie hier.

