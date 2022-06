Antje Heymann studierte nach der Schule Architektur und arbeitete ein paar Jahre in verschiedenen Büros, hielt sich an Deadlines und verbrachte Nächte am Schreibtisch. "Dann wurde mein Arm taub und ich konnte nicht mehr arbeiten", erzählt sie. "Das war der Punkt, an dem ich etwas ändern musste." Heymann stellte ihr Leben komplett auf den Kopf und kündigte. Heute lebt sie in Berlin und arbeitet als Autorin, Sexualcoach und Massagetherapeutin

© Privat