Das Virus rückt uns immer näher. Europa gilt jetzt vielen als Zentrum der Krise, weil so viele Menschen infiziert werden, weil so viele Menschen sterben. Allein in Italien hat das Virus mehr Menschen getötet als in China, in Spanien ist die Lage verheerend. In Berlin muss selbst die Kanzlerin das Land jetzt vom Homeoffice aus regieren – und in den deutschen Kliniken warten Ärzte und Pfleger auf die erste Patientenwelle. Wie gut sind wir vorbereitet in dieser Situation?

In "Wir und Corona", dem gemeinsamen Podcast von Stern und RTL, spricht die Berliner Apothekerin Anke Rüdiger über Paracetamol-Bestände, über gefährdete Lieferketten für Medikamente und über die Stimmung unter und die Ängste ihrer Kunden. "Auch beim Paracetamol", sagt Rüdiger, "sind Hamsterkäufe das größte Problem. Die führen zu unnötigen Lieferengpässen." Sie fordert, dass Deutschland und Europa ihre Abhängigkeit bei der Produktion von Medikamenten gerade von Asien reduzieren müsse. "In Deutschland wird so gut wie gar nichts mehr hergestellt. Wir müssen die Produktion von relevanten Wirkstoffen wieder zurückverlagern", sagt Rüdiger, die auch Vorsitzende des Berliner Apotheken-Vereins ist. Die Behauptung, Apotheker würden wegen steigender Umsätze zu den Gewinnern der Corona-Krise gehören, weist Rüdiger zurück. "Man kann sich mit Apotheken keine goldene Nase mehr verdienen", sagt sie.

