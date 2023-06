von Tina Pokern Lennart Thiem, 38, ist asexuell. Im Interview mit dem stern räumt Thiem mit Missverständnissen auf, erzählt von Diskriminierung und erklärt, warum die Sexualerziehung ein Update nötig hat.

Sie sind asexuell. Was bedeutet das?

Asexualität ist eine sexuelle Orientierung neben anderen sexuellen Orientierungen wie Homosexualität, Bisexualität, hetero und was es sonst noch alles gibt und lässt sich für mich dadurch beschreiben, dass eine asexuelle Person wenig bis keine sexuelle Anziehung empfindet. In meinem Fall keine sexuelle Anziehung.