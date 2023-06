Blebbi*, 31, hatte noch nie Sex und will auch keinen: "Kein Hobby, das ich mir für mich vorstellen kann"

Blebbi, 31, ist aromantisch, asexuell und glücklich. Wie das zusammen gehen kann, ist für viele unverständlich. Aber Blebbi fehlt nichts – erst recht keine romantische Beziehung oder Sex. Und das wird auch so bleiben. Von einem Leben mit Asexualität. Protokoll aufgezeichnet von Tina Pokern

In der Community gibt es diesen Joke: Erst entdeckst du die Asexualität, dann die Aromantik und irgendwann erkennst du, dass du nicht cis bist, sondern agender oder nicht-binär. Ich muss sagen, diese Entwicklung habe ich in meinem Freundeskreis oft erlebt – auch an mir selbst.