Die Entdeckung ist brisant: Der Pharmakonzern Astrazeneca hängt mit den Lieferungen an die EU mächtig hinterher – und hat zugleich in der Nähe von Rom mehrere Millionen Dosen Corona-Vakzin auf Halde.

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca lagert in Italien 29 Millionen Dosen Corona-Impfstoff mindestens teilweise für den Export nach Großbritannien. Ein entsprechender Bericht der italienischen Zeitung "La Stampa" wurde der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigt. Die Entdeckung ist brisant, weil Astrazeneca bei den Lieferungen an die Europäische Union sehr stark im Rückstand ist. Statt bis zu 220 Millionen Dosen will das Unternehmen den EU-Staaten bis zur Jahresmitte nur 100 Millionen Dosen liefern.

EU hatte Inspektion des Astrazeneca-Werks erbeten

"La Stampa" zufolge haben die Behörden das Lager mit den 29 Millionen Impfdosen bei der Inspektion der italienischen Abfüllfirma Catalent in Anagni in der Nähe von Rom entdeckt. "Wir hatten den Verdacht, dass Astrazeneca über mehr Produktionskapazität in Europa verfügte, als sie angegeben hatten", sagte ein EU-Vertreter in Brüssel der Nachrichtenagentur AFP. EU-Industriekommissar Thierry Breton habe deshalb die italienischen Behörden gebeten, das Werk zu inspizieren.

Zum Bestimmungsort des gefundenen Impfstoffs machte der EU-Vertreter keine Angaben. Aus informierten Kreisen hieß es, Astrazeneca habe angegeben, dass 16 Millionen der gefundenen Dosen für die EU und 13 Millionen für die internationale Impfinitiative Covax bestimmt seien. Die italienische Zeitung "La Stampa" berichtete hingegen, der Impfstoff sollte nach Großbritannien exportiert werden.

Nach DPA-Informationen wurde das Vakzin in der niederländischen Fabrik Halix in Leiden hergestellt und dann in Italien abgefüllt. Die Fabrik darf bislang nicht für die EU produzieren, weil eine entsprechende Genehmigung noch nicht beantragt wurde. Astrazeneca produziert auch in Werken in Asien, die bislang nicht für die EU-Produktion zugelassen sind.

Die EU streitet seit Monaten mit Astrazeneca, weil das Unternehmen bislang deutlich weniger Corona-Impfstoff als ausgemacht an die EU-Staaten liefert. Bis Ende März hatte das Unternehmen 100 Millionen Dosen zugesagt, weniger als ein Drittel davon wurde nach Kommissionsangaben bisher geliefert. Brüssel wirft dem Unternehmen vor, andere Länder wie Großbritannien zulasten der EU zu bevorzugen.