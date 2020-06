Sehen Sie im Video: Auch Schlachtbetrieb in Niedersachsen von Corona-Ausbruch betroffen.









Nach dem Ausbruch der Coronavirus-Infektionen unter Beschäftigten eines Schlachthofes vom Fleischverarbeiter Tönnies in Nordrhein-Westfalen gibt es einen weiteren Fall. Jetzt ist ein Betrieb der für die Marke Wiesenhof bekannten PHW-Gruppe betroffen. Beim Test von 50 Personen aus dem Betrieb im niedersächsischen Wildeshausen habe es bei 23 ein positives Ergebnis gegeben, teilte der Landkreis Oldenburg am Dienstag mit. Das Unternehmen Geestland Putenspezialitäten GPS, das den Schlachthof führt, kündigte an, dass nun alle 1.100 Mitarbeiter auf Covid-19 getestet werden sollen. Die Ergebnisse sollten bis Freitag vorliegen. GPS gehört mehrheitlich der PHW-Gruppe.Der zuständige Landrat kündigt an, dass nun zusammen mit dem Unternehmen alle Maßnahmen durchgeführt werden sollen, um die Verbreitung des Virus möglichst einzudämmen und die Ursachen für die Infektionen zu finden. Nach GPS-Angaben leben die 23 erkrankten Mitarbeiter in privaten Unterkünften. Alle Betroffenen hätten einen Werkvertrag, hieß es. Die gesamte Fleisch-Branche steht seit längerem wegen der Arbeitsbedingungen in der Kritik. Die Bundesregierung will Werkverträge in Fleischfabriken verbieten. Aber auch der Handel sei in der Pflicht, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner: "Und an der Theke haben wir, anders als alle Länder in Europa, haben wir bei Fleisch und Wurst Dumpingpreise, haben wir Preise, die nicht den Wert wiedergeben, dass hier ein Tier gelebt hat, geschlachtet worden ist. Und diese Dumpingpreise, da geht es um Centbeträge, die wirken sich aus auf Arbeitsverhältnisse, auf unterschiedlichste Verhältnisse in Schlachthöfen, und das wird weitergegeben, dieser Druck, in Richtung Tierhalter." Der größte deutsche Schlachtbetrieb Tönnies hatte angekündigt, Werkverträge in allen "Kernbereichen der Fleischgewinnung" bis Ende 2020 abzuschaffen. Das Schlachten und Verarbeiten von Fleisch soll demnach ab 1. Januar 2021 nur noch mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein.