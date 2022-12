von Malte Mansholt Ob als Ergänzung oder Ersatz: Viele Eltern von Säuglingen setzen auf Anfangsmilch aus der Flasche. Im Test von 14 Produkten zeigt sich nun, dass längst nicht alle geeignet sind. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Die Debatte um die Vorteile des natürliches Stillen wogt seit Jahren. Doch Fakt ist: Längst nicht alle Eltern können oder wollen nur auf Muttermilch setzen. Bei der Zufütterung oder der vollständigen Ernährung eines Säuglings mit Babymilch sollte man aber auf die Wahl des richtigen Produktes setzen, zeigt ein aktueller Test von Ökotest.

Insgesamt 14 Babmilch-Produkte hatten die Tester sich ins Labor geholt. Es handelt sich um Anfangsmilch mit dem Zusatz "1". Von der sogenannten Pre-Nahrung unterscheidet die sich dadurch, dass kleine Mengen Stärke hinzugesetzt wurden. Sie ist dadurch etwas dickflüssiger als die Pre-Milch, die als einziges Kohlenhydrat Milchzucker enthält. "Am Ende ist der Unterschied aber minimal", betont Ökotest.

Babymilch enthält Mineralöl – aber weniger als erwartet

Der größte Unterschied zum Test von Pre-Milch im letzten Jahr ist allerdings erfreulich. Zwar fanden die Tester auch in diesem Test immer noch Rückstände von Mineralölen in nahezu allen Milchmischungen. Aber: Die Menge ist im Vergleich zum letzten Mal zurückgegangen. Hinzu kommt: Die besonders schädlichen Stoffe der aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffe, kurz MOAH genannt, fanden sich diesmal in keinem der Produkte. Sie sind teilweise krebserregend.

Eine volle Entwarnung gibt es aber nicht. Es ließen sich weiterhin vermutlich aus Ölrückständen in den Produktionsanlagen stammenden Spuren von gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen, MOSH genannt, finden. Die lagern sich ebenfalls im Körper – etwa der Leber – ab, ihre Auswirkungen sind noch nicht bekannt, warnt Ökotest.

Diese Babymilch ist wirklich gut

Für eine Babymilch ist das besonders problematisch: Lebenswert Bio Anfangsmilch1, Bioland von Holle zum Preis 8,49 Euro pro 500 Gramm wird abgewertet, weil sie erhöhte MOSH-Anteile aufweist, erklärt Ökotest. Mit der Gesamtnote "Ausreichend" ist sie damit das Schlusslicht im Test.

Davon grenzen sich die beiden besten Anfangsmilch-Produkte deutlich ab: Bei der Nestlé Beba Anfangsmilch für 10,59 Euro pro 500 Gramm wie auch der Aptamil Profutura Duo Advance Anfangsmilch 1 des Herstellers Nutricia (14,34 Euro je 500 g) findet Ökotest wenig Grund zum Meckern. Beide sind "sehr gut" und damit die empfehlenswerteste Wahl für Eltern. Vier weitere Produkte schneiden mit der Note "Gut" ab, der Rest ist "befriedigend".

Den gesamten Test lesen Sie gegen Gebühr auf oekotest.de.