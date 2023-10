von Axel Palm Ein Bartpflege-Set sollte im Badezimmer eines jeden Bartträgers zu finden sein. Woraus das besteht und worauf Anfänger der Bartpflege achten müssen, klärt der Vergleich.

Wimpern und Augenbrauen schützen die Augen, Achselhaar dient der Temperaturregulierung, Nasenhaar ist ein natürlicher Luftfilter und Schamhaar verstärkt den körpereigenen Geruch. Nur über die Funktion des Barthaars ist Forschung uneins, schließlich haben gut 50 Prozent der Bevölkerung von Natur aus keinen Bart. Und nicht nur das: Laut National Geographic tummeln sich im Barthaar mehr Bakterien als in Hundefell. Eine vernünftige Pflege des Zierhaars ist also unabdingbar. Aber was gehört eigentlich in ein gutes Bartpflege-Set?

Diese Produkte sollte ein Bartpflege-Set enthalten

Bartshampoo

Bartkamm oder Bürste

Bartöl

Bartbalsam

Schere

Wer sich einen Bart stehen lassen will, der braucht vor allem Geduld. Und schon nach den ersten Wochen fällt auf, dass Barthaare ihren eigenen Willen haben. Sie sprießen, kratzen und stehen in alle Richtungen ab. Bevor Bartträger es mit Öl oder Wachs behandeln, will es gereinigt werden.

Deshalb sollte jedes Bartpflege-Set ein Bartshampoo enthalten. Klar, die meisten Männer denken sich jetzt: Warum nicht das normale Shampoo fürs Kopfhaar auch für den Bart benutzen? Ganz einfach: Weil die Kopfhaut von der etwas sensibleren Gesichtshaut unterscheidet und weil Barthaare eine andere Beschaffenheit aufweisen als Kopfhaare.

Danach will der Bart erst einmal in Form gekämmt oder gebürstet werden. Ein Bartpflege-Set ohne wenigstens eines der beiden Gadgets ist wenig zielführend. Sind die Haare einmal sortiert, bieten sich Bartträger zwei Möglichkeiten, sie in Form zu bringen: Bartöl und Bartwachs.

Bartöl versorgt das Haar mit Nährstoffen und es beugt juckender Haut vor. Ein Problem, das viele Bartträger nur zu gut kennen. Dazu spendiert es dem Haar Glanz. Besonders widerspenstige Haare bringt Öl aber nicht in Form. Hier schafft ein Bartwachs oder Balsam Abhilfe.

L'Oréal Men Expert Bartpflege-Set

Wenn es um die Pflege für den Mann geht, darf L'Oréal natürlich nicht fehlen. Der Hersteller hat ein Bartpflege-Set im Angebot, das alles innehat, was Bartträger für die tägliche Pflege des Gesichtshaars benötigen. Neben einem Bartshampoo enthält es einen Kamm, Bartöl und Bartwachs. Verpackt ist das alles in einem schicken Jutebeutel. Für Anfänger der Bartpflege ein guter Einstieg.

Ultimate Beard Box Brooklyn Soap Company

Das Bartpflege-Set der Brooklyn Soap Company ist dagegen etwas teurer. Einen Kamm suchen Käufer vergebens. Dafür ist eine Bürste im Set enthalten. Neben Bartwachs, Öl und Shampoo gesellt sich auch eine Bartcreme. Sie dient der Pflege der Gesichtshaut unter dem Bart und wird nach dessen Reinigung und vor Öl und Wachs aufgetragen.

Bartformat Bartpflege-Set

In seinen Gadgets etwas umfangreicher ist das Bartpflege-Set von Bartformat. Es enthält sowohl eine Bürste als auch einen Kamm. Natürlich ist auch Bartshampoo, Öl und Balsam enthalten. Und als eines der wenigen Sets legt der Hersteller ihm auch noch eine Schere bei. Die sollten aber gerade Anfänger vorsichtig benutzen. Nicht dass der mühsam gewachsene Bart ungewollt verschandelt wird. Schön: Ein Kulturbeutel ist ebenfalls im Set enthalten.

Monkeybeard Bartpflege-Set

Das mit neun Teilen umfangreichste Set bieten die Bartpflege-Profis von Monkeybeard. Wobei das vom Hersteller etwas gemunkelt ist. Als Teil des Sets wird auch die Geschenkbox genannt, in der sich die acht Gadgets befinden. Kurios: Ein Shampoo lässt Monkeybeard vermissen. Dafür liegen dem Set natürlich Bartöl und Balsam bei.

Was die reine Pflege betrifft, ist das Set also nicht so umfangreich, wie es sich vermuten lässt. Außerdem bekommen bärtige Käufer eine Schablone, die beim Stylen des Barts helfen soll, eine Reisetasche und eine Schürze, um die Kleidung vor Barthaaren zu schützen. Ebenfalls enthalten sind eine Bartbürste, eine Schere und ein Kamm.

King C. Gillette Bartpflege-Set

Wer schon einen Kamm, Bürste oder Schere sein Eigen nennt, sollte sich das King C. Gillette Bartpflege-Set anschauen. Gillette beschränkt sich in seinem Set auf das Wesentliche und stattet es nur mit Öl, Balsam und Shampoo aus und verzichtet auf sonstigen Schnickschnack.

Charlemagne Bartpflege-Set

Den Abschluss macht ein Allrounder von Hersteller Charlemagne. Der ist im Vergleich zu anderen Pflegeprodukten etwas höherpreisiger. Allerdings verspricht der Hersteller bei absoluter Unzufriedenheit eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Das Set besteht aus vier Teilen: einer Schere, Öl, Balsam und einem Kamm.

