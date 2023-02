Sehen Sie im Video: Benjamin-Button-Syndrom – Die Sechsjährige Isla altert in enorm schnell.

















Auch wenn man es ihr im ersten Moment nicht ansieht, ist Isla Kilpatrick-Screaton aus Großbritannien erst sechs Jahre alt.

Schuld daran ist eine seltene Erbkrankheit.

Mutter Stacey bringt ihre Tochter am 02.Februar 2017 in der 36. Schwangerschaftswoche zur Welt.

Nach einem Monat dürfen die stolzen Eltern ihre Tochter mit nach Hause nehmen.

Kurz darauf wird Isla erneut ins Krankenhaus gebracht, da sie blau anläuft und keine Luft mehr bekommt.

Die Ärzte bemerken, dass sich die Zunge des kleinen Kindes bei jeder Art von Stress anschwellt und die Atemwege blockiert.

Es folgen mehrere Notoperationen. Im Alter von nur 3 Monaten muss sie sogar wiederbelebt werden.

Ein halbes Jahr nach der Geburt bekommt die Familie schließlich die Diagnose: Mandibuloakralen Dysplasie.

Bei der Krankheit handelt es sich um eine seltene Form der Progerie, eine genetisch bedingte Erkrankung, die Betroffene wie im Zeitraffertempo altern lässt. Umgangssprachlich ist oft die Rede vom “Benjamin-Button-Syndrom".

Die Betroffenen weisen schon im Kindesalter ein faltiges Hautbild auf, leiden an Haarausfall, Hörverlust und an verkalkenden Arterien.

Die Lebenserwartung bei Progerie-Erkrankten liegt im Durchschnitt bei 13-20 Jahren.

In der medizinischen Literatur sind nur wenige Fälle dieser Krankheit bekannt. Das Syndrom ist so selten, dass Isla derzeit die einzige Person ist, die darunter leidet.

Ihre Mobilität und ihr Gehör haben sich im Laufe ihrer kurzen Lebenszeit bereits verschlechtert.

Islas Familie versucht trotz Krankheit ein normales Leben zu führen. Seit Kurzem geht die Sechsjährige zur Schule.

Islas Mutter befürchtete, dass ihre Tochter in der Schule keinen Anschluss finden würde. Doch das Gegenteil ist der Fall. Isla hat bereits viele Freundschaften geschlossen.

