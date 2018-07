Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation, WHO, ist im Kongo seit 42 Tagen keine Person mehr an Ebola erkrankt. Damit gilt das zentralafrikanische Land offiziell als Ebola-frei. Die Krankheit ist hoch ansteckend und mit starkem Fieber und Blutungen verbunden. Insgesamt sind 33 Menschen bei dieser jüngsten Epidemie ums Leben gekommen. Denn das Virus zählt zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. Um entsprechend Forschen zu können, wird nun Ende Juli in Berlin ein Hochsicherheitslabor des Robert-Koch-Instituts in Betrieb genommen. Es unterliegt der höchsten Sicherheitsstufe und soll lebensbedrohliche, hochansteckende Erreger untersuchen, wie etwa das Marburg- oder das Ebola-Virus, an dem 2014 und 2015 etwa 11.000 Menschen starben. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts: "Wenn in dem Labor selber etwas ausläuft, dann kann es aus dem Labor nicht austreten. Es gibt verschiedene Schleusen. Wir haben weiterhin die Vorrichtung, dass alle Abfälle, die aus dem Labor kommen so stark erhitzt werden, dass alle Viren sicher abgetötet werden. Die Mitarbeiter selber werden geschützt durch einen Schutzanzug. Das sind quasi Raumfahrtanzüge. Die Mitarbeiter selber werden wie Taucher über externe O2 beatmet. Das heißt Sie haben O2 Zugänge und sie haben mehrere Schichten von Handschuhen an und alle... Und dann gibt es natürlich im Labor noch andere technische Möglichkeiten, wie zum Beispiel Sicherheitswerkbänke, die sie davor schützen, dass sie sich mit diesen Viren infizieren können." Die Forscher erhoffen sich nun unter anderem Erkenntnisse zu mehreren Fragen. Darunter: die Immunreaktion, die Übertragung von Tieren auf Menschen, die Entwicklung von Impfstoffen oder die Abtötung von Viren. Die Forschungsergebnisse des Robert-Koch-Instituts sind international gefragt. Und oft waren Mitarbeiter in den letzten Jahren in mobilen Laboratorien in Ausbruchsgebieten tätig.