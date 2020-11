Bestatter Sascha Müller bedankt sich auf Facebook mit einem makabren Post bei Corona-Leugnern – sie sichern seinen Job. Wie gefährlich das Virus ist, weiß Müller aus eigener Erfahrung.

In der Corona-Krise bangen viele Menschen um ihren Job – nicht so Sascha Müller. Der 48-Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Waltrop ist Bestatter. Als solcher hat er immer Kundschaft, denn wie das Sprichwort sagt: Gestorben wird immer. Gerade ist sich Müller aber besonders sicher, seinen Job zu behalten.

Auf Facebook bedankt er sich mit einem provokanten Post bei allen Corona-Leugnern. "Corona leugnen sichert Arbeitsplätze. Danke", schrieb Müller auf der Seite seines Bestattungsunternehmens. Denn durch die Leugner, die sich nicht an die Hygieneregeln halten wollen, steigt die Zahl der Neuinfektionen – und damit letztlich auch unweigerlich die der Corona-Toten. Ein bitterböser, sogar makabrer Post, mit dem Müller aber darauf aufmerksam machen will, wie nötig es ist, die Regeln zu befolgen.

Bestatter war selbst an Covid-19 erkrankt

"Dieser Satz soll zum Nachdenken anregen. Damit auch der letzte Corona-Leugner versteht, dass das hier kein Spaß ist", sagte Müller der "Waltroper Zeitung". Aus seinem eigenen Berufsalltag kann er berichten, dass die Zahl der Corona-Toten, die er zu bestatten hat, in letzter Zeit wieder angestiegen ist – auf "fünf oder sechs" pro Woche, so Müller.

Auch sonst spricht der Bestatter aus Erfahrung, wenn es um die Covid-19-Pandemie geht. Er selbst war bereits im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert. "Die Folgen spüre ich heute noch", sagt Müller, der für die CDU in Waltrop im Stadtrat sitzt. Deshalb möchte er mit seinem Post dazu beitragen, dass die Infektion nicht unterschätzt wird – mit brachialen Mitteln. "Ich ertrage die Leute nicht mehr, die sagen, Corona wäre eine Lüge. Wir steuern auf überfüllte Krankenhäuser zu, Intensivbetten werden knapp, immer mehr Menschen sterben daran", sagte er der "Bild".

In Deutschland ist die Zahl der Toten, die mit und an dem Coronavirus gestorben sind, zuletzt wieder deutlich in die Höhe gegangen. Insgesamt gab es mehr als 11.300 Todesfälle. Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Menschen mit oder an Corona gestorben.

Quellen: Bestattungen S. Müller auf Facebook / "Waltroper Zeitung" / "Bild"