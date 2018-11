Ein Glas voll mit menschlichen Exkrementen. Mit diesem Hingucker hat der Milliardär Bill Gates in China für eine bessere Abwasserentsorgung geworben. Auf den Straßen in Entwicklungsländern liege noch viel mehr Kot als in dem Glas, sagte Gates am Dienstag. Das koste jedes Jahr eine halbe Million Kinder im Alter unter fünf Jahren das Leben. Und auch die Kosten für die Gesundheitsversorgung würden durch das Abwasser auf den Straßen Jahr für Jahr über 170 Milliarden Euro betragen. "Das riecht schrecklich!" Deswegen will die Bill and Melinda Gates Foundation jetzt das Klo neu erfinden. In Peking hat Gates eine Toilette vorgestellt, die Exkremente in Dünger verwandelt. "Aktuell leiten Toiletten den Abfall einfach ins Abwasser. Aber diese Klos hier, die haben gar kein Abwassersystem. Unsere Toiletten verarbeiten feste und flüssige Abfälle mit Chemikalien - meist werden sie einfach verbrannt. Dadurch hat man am Ende meist nur noch Asche übrig - und die riecht weder schlecht noch kann sie Krankheiten übertragen." Bill Gates sieht in wasserlosen Toiletten einen Paradigmenwechsel - ein bisschen wie bei der Entwicklung des Personalcomputers in den Siebzigern. "Genauso wie ein PC in sich geschlossen und unabhängig ist, fragen wir uns: Können wir diese chemischen Klos für den einzelnen Haushalt umsetzen?" Mit seiner überraschenden Präsentation hat Gates in Peking viele Zuhörer neugierig gemacht. Bei der politischen Führung dürfte er auf offene Ohren stoßen: Vor drei Jahren hatte Staatspräsident Xi Jinping in China eine "Toiletten-Revolution" ausgerufen. Seitdem werden Zehntausende öffentliche Waschräume saniert und neugebaut.