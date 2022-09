von Leonie Zimmermann Narzissten gelten als manipulativ, egoistisch und eiskalt. Kein Wunder, dass sich kaum einer freiwillig mit diesem Persönlichkeitstyp identifizieren möchte. Dabei hat nahezu jeder narzisstische Anteile, wir übersehen sie nur zu gerne.

Ein egozentrischer, manipulativer Mensch, der sich immer selbst am wichtigsten ist und keine Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmt – so würden die meisten von uns wohl einen klassischen Narzissten beschreiben. Mit dem Persönlichkeitsmerkmal, das bei rund 0,4 Prozent der Bevölkerung das Maß einer Persönlichkeitsstörung erreicht, wollen sich nur die wenigsten Menschen freiwillig identifizieren.

Dabei weist nahezu jeder von uns mindestens geringfügige Anteile von Narzissmus auf, Männer deutlich häufiger als Frauen. Verschiedene Studien konnten zeigen, dass Männer eher Verhaltensweisen und Charakterzüge ausweisen, die mit Narzissmus in Verbindung gebracht werden. Das trifft vor allem auf Eigenschaften wie ein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis, Erfolgshunger und Schwierigkeiten mit Empathie zu.

Die Grenze zwischen gesundem und ungesundem Narzissmus

Der Unterschied zwischen narzisstischen Zügen und einer Persönlichkeitsstörung liegt hierbei in der Ausprägung der einzelnen Eigenschaften. Wer also ab und an dazu neigt, seinen beruflichen Erfolg an erste Stelle zu stellen, nicht für jeden seiner Mitmenschen Empathie empfindet oder es genießt, von anderen wertgeschätzt zu werden, der ist nicht automatisch ein Narzisst. Und auch Narzissten sind nicht immer so schlecht, wie ihr Ruf.

So sind Narzissten oft in Führungspositionen vetreten, weil Karriere ihnen tendenziell sehr wichtig ist und sie ihre Ziele ehrgeizig und diszipliniert verfolgen. Menschen mit narzisstischen Tendenzen haben außerdem ein eher positives Selbstbild und neigen deshalb weniger dazu, sich ständig beweisen zu müssen. Aber wie so oft kippt diese Balance, sobald die narzisstischen Züge Überhand gewinnen.

Die Grenze zwischen gesundem Narzissmus und krankhaftem bis hin zur Persönlichkeitsstörung verläuft fließend. Im ICD-10, also der internationalen Klassifikation der Krankheiten, wird die narzisstische Persönlichkeitsstörung als “grundlegende und andauernde Störung des Selbstwertgefühls“ beschrieben. Das Krankheitsbild ist im Wesentlichen durch den Kontrast aus einem negativen Selbstbild und dem ständigen Streben nach Anerkennung von außen geprägt.

Um diese Anerkennung zu bekommen, die Menschen mit der Persönlichkeitsstörung sich selbst nicht geben können, greifen sie mitunter auch zu Manipulation. Daher kommt vermutlich auch das Bild des manipulativen Narzissten. Allerdings gibt es unterschiedliche Typen von Narzissmus, weshalb es schwierig ist, alle Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder ausgeprägten narzisstischen Zügen über einen Kamm zu scheren.

Die vielen Gesichter des Narzissten

Der Psychologe Jonathan Cheeck hat sich bereits in den 90ern mit Narzissmus beschäftigt und zwei wesentliche Ausprägungen herausgearbeitet: Großartigkeits-Exhibitionismus-Narzissmus und Verletzlichkeits-Sensibilitäts-Narzissmus. Arroganz und Egomanie sind Charaktereigenschaften, die sich bei beiden Typen ähnlich ausgeprägt finden lassen.

Während der erste Narzissmus-Typ nahezu perfekt dem öffentlichen Bild des Narzissten entspricht, äußert sich das Ganze bei dem zweiten Typen anders. Bei den Betroffenen äußert sich der narzisstische Anteil dadurch, dass sie zu Hypersensibilität neigen, sehr beobachtend und zurückhaltend agieren und für die Außenwelt eher als empfindlich und introvertiert gelten.

Der Kern der narzisstischen Persönlichkeit bleibt dabei allerdings immer der Gleiche: Die ewige Suche nach Anerkennung von außen. Nur kann Narzissmus eben viele Gesichter haben. Das macht es uns nicht nur schwer, ungesunde narzisstische Züge bei anderen Menschen zu entlarven, sondern auch bei uns selbst. Denn wer gesteht sich schon gerne ein, dass man Eigenschaften hat, die narzisstischer Natur sein könnten?

Trotzdem – oder gerade deshalb – lohnt es sich, genau hinzusehen und sein eigenes Verhalten in diesem Zusammenhang kritisch zu hinterfragen. Ob Sie selbst narzisstische Tendenzen in sich tragen oder schon starke narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legen, das können Sie selbst herausfinden, indem Sie sich mit den Symptomen der Persönlichkeitsausprägung befassen.

Zehn Anzeichen für narzisstische Züge

Die folgenden zehn Anzeichen deuten zumindest stark darauf hin, dass auch Sie narzisstische Züge haben:

Sie denken, Sie sind etwas Besonderes – im positiven oder negativen Sinne. Sie reagieren sehr empfindlich auf Kritik, selbst auf konstruktive. Sie wissen, wie man Menschen überzeugt – und nutzen das gerne zu Ihrem Vorteil. Sie können sich nicht in andere hineinversetzen – und haben daran auch kein großes Interesse. Sie können nicht stolz auf sich selbst sein und jagen deshalb immer der Anerkennung anderer hinterher. Sie haben nur wenige echte Freunde, aber viele Bekanntschaften, die Ihnen nützen. Sie neigen zu Arroganz und Überheblichkeit – in Gedanken und Handlungen. Sie können keine Hilfe annehmen und wollen alles selbst in die Hand nehmen. Sie freuen sich nicht für andere, wenn sie Erfolg haben, sondern sind neidisch. Sie sprechen am liebsten von nur einer Sache: sich selbst.

Sind Sie ein Narzisst?

Sind wir ehrlich: Die meisten Menschen werden den ein oder anderen Punkt in Ansätzen so unterschreiben können. Vor allem Kritikunfähigkeit und der Durst nach Wertschätzung und Anerkennung von anderen sind heutzutage Eigenschaften, die weit verbreitet sind. Es kommt wie bereits erwähnt auf die Ausprägung an.

Selbst wenn Sie hinter jedem dieser Punkte einen Haken setzen konnten, aber so vernünftig damit umgehen, dass dadurch weder für Sie selbst noch für Ihr Umfeld Nachteile entstehen, muss noch kein Krankheitswert vorliegen. Andersrum gilt aber auch: Wenn nur ein Punkt zutrifft, dieser aber für einen Leidensdruck sorgt, dann lohnt sich vielleicht der Gang zum Fachmann.

Die sicherste Methode, um sich selbst und andere als Narzisst zu entlarven, besteht übrigens aus einer einzigen Frage: “Sind Sie ein Narzisst?“ Laut einer Sammelstudie von Forschenden der Ohio State Universität wird die Frage erstaunlicherweise ehrlich beantwortet. Das heißt: Wer nachweislich zu narzisstischen Zügen neigt, hat diese Frage eher mit Ja beantwortet als Menschen mit weniger narzisstischen Tendenzen. Also: Sind Sie ein Narzisst?

Quelle: Studie: Narzissmus bei sich selbst erkennen, Narzissmus im ICD-10, Quarks-Artikel "Was man über Narzissmus wissen muss"