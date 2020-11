Sehen Sie im Video: Biontech vor Zulassung für Corona-Impfstoff – 90 Prozent geringeres Risiko zu erkranken.









Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech steht mit seinem potenziellen Corona-Impfstoff vor dem Durchbruch. Aus der entscheidenden Studie mit der Impfung legten BioNTech und sein US-Partner Pfizer am Montag positive Wirksamkeitsdaten vor. Demnach war das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, für Studienteilnehmer, die den Impfstoff erhielten, um mehr als 90 Prozent geringer als ohne Impfung. BioNTech und Pfizer sind damit die weltweit ersten Unternehmen, die erfolgreiche Daten aus der für eine Zulassung entscheidenden Studie mit einem Corona-Impfstoff vorgelegt haben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich optimistisch: "Stand heute, wird es wahrscheinlich so schnell wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte einen Impfstoff gegen ein neues Virus geben können. Danach sieht es jedenfalls aus. Wir dürfen optimistisch sein." Pfizer und BioNtech planen noch in diesem Monat in den USA eine Notfallgenehmigung für den Impfstoff zu beantragen. Wenn genügend Daten zur Sicherheit des Impfstoffs vorlägen, womit in der dritten Novemberwoche gerechnet werde, solle der Antrag bald darauf gestellt werden. Bislang seien in der Studie keine ernsten Sicherheitsbedenken aufgekommen, hieß es. Zahlreiche Regierungen haben sich bereits Millionen Dosen der Impfung vorab gesichert, darunter die USA, Japan und Großbritannien. Auch die Europäische Kommission hat mit dem Duo Sondierungsgespräche über den Kauf von bis zu 300 Millionen Dosen abgeschlossen. An der Börse löste die Nachricht Kursgewinne aus: Der Dax lag zeitweise mehr als fünf Prozent im Plus, die in Frankfurt gehandelten BioNTech-Aktien gingen durch die Decke.

