Menschen mit Bipolaren Störungen führen ein Leben zwischen den Extremen – was die Krankheit so gefährlich macht

von Tina Pokern Im Dschungelcamp hat Tessa Bergmeier ihre Bipolare Störung öffentlich gemacht. Sie ist mit der Diagnose nicht allein. Manisch-depressive Erkrankungen gehören zu den häufigsten psychiatrischen Krankheiten in Deutschland. Und sie sind gefährlich. Die Fakten.

Tessa Bergmeier ist manisch-depressiv. Im Dschungelcamp bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erzählte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin freizügig von ihrer Bipolaren Störung. "[Eine] Bipolare Störung ist Depression und Manie. Man hat unendlich viel Energie, man kann unendlich Energie schöpfen – aber der Körper halt nicht", erklärte sie. Und weiter: "Viele beschreiben es so: Du fühlst dich so wie Jesus. Du weißt, du bist Gott. Ich habe gespürt, alles ist verbunden. Ich bin alles und nichts."