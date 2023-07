Der Blow-Dry-Trend erobert die Frisurenwelt im Sturm: Voluminöse und glänzende Haare sind der absolute Hingucker. Doch wie gelingt dieser elegante Look? Der stern zeigt, wie Sie den begehrten Blow-Dry-Style kreieren können.

Der Ursprung der Blow-Dry-Frisuren lässt sich bis in die 1930er Jahre zurückverfolgen. Damals wurden die ersten Haarstyling-Techniken entwickelt, um den voluminösen und perfekt gestylten Haaren der Filmstars gerecht zu werden. In den goldenen Zeiten Hollywoods waren Glamour und Eleganz allgegenwärtig und die Schauspielerinnen jener Ära trugen stolz ihre prachtvollen Wellen und Locken zur Schau. Und der Trend ist aktueller denn je.

Blow Dry: Warum der Look so beliebt ist

Ein eleganter, voluminöser Blow Dry ist nicht nur das Markenzeichen der Stars auf dem roten Teppich, sondern auch eine zeitlose Frisur, die den Glamour vergangener Zeiten wiederbelebt. Ob für eine besondere Veranstaltung, ein Date oder einfach für sich selbst: Eine perfekte Blow-Dry-Frisur kann Ihr Selbstbewusstsein stärken und Ihnen den ganzen Tag über ein strahlendes Aussehen verleihen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Blow-Dry-Frisur zu Hause kreieren können.

1. Schritt: Vorbereitung ist der Schlüssel

Beginnen Sie mit frisch gewaschenen und handtuchtrockenen Haaren. Tragen Sie eine großzügige Menge eines hitzebeständigen Leave-In-Conditioners auf und entwirren Sie Ihre Haare sanft mit einem grobzinkigen Kamm. Der Conditioner hilft, Feuchtigkeit zu speichern und Ihr Haar vor Hitze zu schützen.

2. Schritt: Hitzeschutz nicht vergessen

Bevor Sie mit dem Föhnen beginnen, ist es wichtig, Ihr Haar mit einem hochwertigen Hitzeschutzspray zu besprühen. Hitze kann das Haar austrocknen und schädigen, aber ein guter Hitzeschutz bildet eine Schutzbarriere und minimiert potenzielle Schäden.

3. Schritt: Die richtige Technik

Teilen Sie Ihr Haar in mehrere Abschnitte und befestigen Sie sie mit Haarklammern. Beginnen Sie mit dem Föhnen am Hinterkopf und arbeiten Sie sich nach vorne. Verwenden Sie eine Rundbürste mit Naturborsten, um jeden Abschnitt zu greifen, während Sie das Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen um die Bürste wickeln. Föhnen Sie das Haar nun mit einem Föhn, der über eine Konzentratordüse verfügt, um die Luftzirkulation zu kontrollieren.

4. Schritt: Volumen für den Ansatz

Um Extra-Volumen zu erzeugen, halten Sie die Rundbürste nah am Ansatz und föhnen Sie die Haarwurzeln in entgegengesetzte Richtungen. Das sorgt für eine zusätzliche Fülle und verhindert, dass die Haare am Kopf flach anliegen. Ein zusätzliches Volumenpuder sorgt ebenfalls für einen langanhaltenden Schwung am Ansatz.

5. Schritt: Locken nach innen oder außen

Für ein klassisches Blow-Dry-Finish locken Sie die Enden Ihrer Haare nach außen, weg von Ihrem Gesicht. Möchten Sie eine modernere Variante, dann locken Sie die Enden nach innen, in Richtung Ihres Gesichts. Arbeiten Sie sich durch jeden Abschnitt, bis das gesamte Haar trocken und gestylt ist.

6. Schritt: Das Finish

Nachdem Ihr Haar vollständig getrocknet ist, können Sie etwas Glanzserum auf Ihre Handflächen geben und es sanft über Ihre Haare streichen, um Glanz und Geschmeidigkeit zu verleihen. Verwenden Sie abschließend etwas Haarspray, um Ihr perfektes Blow Dry in Position zu halten und Frizz zu verhindern.

Das Erstellen einer professionellen Blow-Dry-Frisur mag anfangs etwas Übung erfordern, aber mit der richtigen Technik und den geeigneten Produkten können Sie dieses elegante Styling zu Hause perfektionieren. Nehmen Sie sich Zeit für die Vorbereitung, den Hitzeschutz und die richtige Föhntechnik, um das gewünschte Volumen und den Glanz zu erreichen. Mit einem atemberaubenden Blow Dry sind Ihnen bewundernde Blicke garantiert.

