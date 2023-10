von Rebecca Häfner Oft bleibt Bluthochdruck lange unentdeckt und kann ohne Behandlung gefährlich werden. Stiftung Warentest hat gängige Blutdrucksenker unter die Lupe genommen. Welche helfen und was noch gegen zu hohen Bluthochdruck hilft.

Bluthochdruck ist in Deutschland stark verbreitet – 20 bis 30 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen. Rund jeder Zehnte lässt sich allerdings nicht behandeln, obwohl er um den Bluthochdruck weiß. Das kann gefährlich werden: Bleibt der Blutdruck unbehandelt, kann er Organe schädigen, einen Herzinfarkt, Nierenversagen oder einen Schlaganfall auslösen. Viele Betroffene bekommen von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin Blutdrucksenker verschrieben, um die zu hohen Werte zu regulieren. Sie müssen täglich, teils über Jahre oder Jahrzehnte eingenommen werden. Jeden Tag Medikamente einnehmen zu müssen, kann abschreckend wirken, ist aber bei Bluthochdruck wichtig und sinnvoll. Stiftung Warentest hat gängige Blutdrucksenker untersucht.

Bluthochdruck, auch arterielle Hypertonie genannt, ist ein chronisch erhöhter Druck in den Gefäßen, die das Blut vom Herzen zu den Organen transportieren. Ab Werten von 140/90 mmHg (Millimeter-Quecksilbersäule) spricht man von arterieller Hypertonie. Die beiden Werte geben den Druck an, wenn das Herz pumpt (systolisch) und wenn es zwischen den Herzschlägen erschlafft (diastolisch). Optimal sollte der Blutdruck bei Menschen ab 18 Jahren bei 120/80 mmHg liegen. Tückischerweise bemerken viele Patient:innen ihren zu hohen Blutdruck lange nicht – er verursacht keine Schmerzen. Und fällt oft er erst auf, wenn schon Folgeschäden wie die koronare Herzkrankheit entstanden sind.

Bluthochdruck wird oft lange nicht bemerkt

Erste Anzeichen für Bluthochdruck sind nämlich unspezifische Symptome: Nervosität, Herzklopfen, Schwindel, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und eine verminderte Leistungsfähigkeit. Was hilft: Die Blutdruckwerte regelmäßig messen. Stiftung Warentest rät dazu, den Wert beim Arztbesuch kontrollieren zu lassen, wenn es sich gerade anbietet. Doch der Blutdruck kann auch einfach zu Hause gemessen werden. Hierbei gilt allerdings ein Wert von 135/85 mmHg als Bluthochdruck, weil der Wert in einer entspannten Situation in den eigenen vier Wänden gemessen wird.

ACE-Hemmer, Diuretika, Betablocker, Sartane, Kalziumantagonisten – so heißen die fünf großen Klassen der Blutdrucksenker. Diese hat Stiftung Warentest auf ihre Wirksamkeit untersucht. Und das Ergebnis: Alle Mittel können den Blutdruck nachweislich senken. Und Stiftung Warentest bewertet sie als geeignet. Das bedeutet: Ihr Nutzen überwiegt die Risiken deutlich. Je nach Vorerkrankungen und Schwere des Bluthochdrucks wählen die behandelnden Ärzt:innen die passenden Präparate. Zu Beginn der Einnahme von Blutdrucksenkern kann es zu Müdigkeit kommen.

Bluthochdruck kann in seltenen Fällen organische Ursachen haben, meist spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Alter, Gene und Lebensstil. Am eigenen Lebensstil können Menschen mit hohem Blutdruck selbst drehen.

Tipps, um den Blutdruck zu senken:

Bewegung

Durch Bewegung im Alltag und Sport kann der Blutdruck gesenkt werden. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt, mindestens fünf Mal in der Woche für 30 Minuten aktiv zu sein. Besonders empfehlenswert sind Ausdauersportarten wie Radfahren, Walking, Laufen oder Schwimmen. Auf das Gewicht achten

Übergewicht ist ein Risikofaktor für Bluthochdruck. Es ist also wichtig, darauf zu achten, das eigene Gewicht zu halten beziehungsweise zu versuchen, Übergewicht zu reduzieren. Weniger Salz

Wer Bluthochdruck hat, sollte möglichst salzarm essen. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt maximal einen knappen Teelöffel Salz pro Tag. Ausgewogene Ernährung

Fleisch, Wurst, Süßkram, zuckerhaltige Getränke und Alkohol sollten eher selten auf dem Speiseplan stehen. Oft dagegen sollten Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Vollkorn, Nüsse und pflanzliche Öle auf dem Teller landen. Statt Fleisch sollte lieber Fisch gegessen werden. Mit dem Rauchen aufhören

Ganz egal, wie lange man schon raucht, ein Rauchstopp wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus. Das gilt auch für Verdampfer und E-Zigaretten. Stress vermeiden

Wer sich gut entspannen kann und sich Ruhe gönnt, hilft auch dem Blutdruck. Wer zu hohen Blutdruck hat, sollte sich etwas im Alltag suchen, was ihn oder sie zur Ruhe bringt. Das kann ein täglicher Spaziergang durch den Park sein, Meditation, Yoga oder Thai Chi.

