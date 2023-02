von Ilona Kriesl Eine Sepsis ist lebensbedrohlich – und kommt häufiger vor als vielen Menschen bewusst ist. Als Intensivmediziner behandelt Thorsten Brenner regelmäßig Patienten mit einer Blutvergiftung. Im Interview erklärt er, welche Warnzeichen zu beachten sind und wie sich das Erkrankungsrisiko senken lässt. Gleichzeitig räumt er mit gängigen Mythen über die Krankheit auf.

Eine Sepsis ist ein medizinischer Notfall – wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Doch fast jede zweite Person kann mit dem Begriff nichts anfangen, wie Umfragen zeigen. Herr Prof. Brenner, woran hapert es?

Für medizinische Notfälle wie Herzinfarkt und Schlaganfall gab es in den vergangenen Jahrzehnten groß angelegte Aufklärungskampagnen – was gut ist. Doch für die Sepsis ist das bislang versäumt worden, obwohl es sich auch hier um eine lebensbedrohliche Krankheit handelt, an der allein in Deutschland jedes Jahr rund 320.000 Menschen erkranken und 70.000 Menschen versterben. Beachtliche Zahlen, die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar noch unterschätzt sind.

Was sind die Gründe?