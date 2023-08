Nach dem Sonnenbaden: So haben Sie lange etwas von der Bräune

Tipps und Tricks Nach dem Sonnenbaden: So haben Sie lange etwas von der Bräune

Braune Haut im Sommer: Das wollen viele. Sonnenanbeter:innen legen sich stundenlang in die Strahlen, um dunkler zu werden. Nur ärgerlich, wenn die (Urlaubs-)Bräune nur für kurze Dauer ist. Der stern zeigt, wie Sie Ihre Bräune länger erhalten können und was es zu beachten gilt.

Sommerzeit ist Strandzeit und viele Menschen sehnen sich nach einer gesunden und attraktiven Bräune. Doch die Gefahren übermäßiger Sonnenexposition und das Risiko von Hautschäden sind allgemein bekannt. In diesem Artikel gibt der stern Ihnen einige wertvolle Tipps und Tricks, wie Sie Bräune erhalten können, ohne Ihre Gesundheit zu gefährden.

Das Wichtigste vorab: Schützen Sie Ihre Haut

Der wichtigste Aspekt beim Erhalten einer Bräune ist der richtige Schutz Ihrer Haut. Die schädlichen UV-Strahlen der Sonne können zu vorzeitiger Hautalterung, Sonnenbrand und einem erhöhten Hautkrebsrisiko führen. Tragen Sie daher immer einen hochwertigen Sonnenschutz mit mindestens LSF 30 auf, der vor beiden Arten (UVB- und UVA-) Strahlen schützt. Wenden Sie den Sonnenschutz regelmäßig an, insbesondere nach dem Schwimmen oder starkem Schwitzen.

Affiliate Link NIVEA SUN Schutz & Bräune Sonnenspray LSF 30 Jetzt shoppen 14,99 €

Sonnenstunden vermeiden

Die Sonnenstrahlen sind am stärksten zwischen 10 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags. Vermeiden Sie es, während dieser Zeit in der prallen Sonne zu liegen. Wenn Sie trotzdem draußen sein müssen, suchen Sie nach schattigen Plätzen oder tragen Sie schützende Kleidung wie Hüte und leichte, langärmlige Kleidung. Es ist auch im Schatten möglich, etwas Bräune zu ergattern. Zwar dauert dies länger und ist nicht so intensiv, dafür aber weniger schädlich.

Affiliate Link Sonnenhut Herren Damen UV Schutz Jetzt shoppen 17,99 €

Bräune erhalten: Setzen Sie auf langsames Bräunen

Geduld ist der Schlüssel. Setzen Sie sich nicht für stundenlange Sonnenbäder der intensiven Mittagssonne aus. Beginnen Sie stattdessen mit kurzen Expositionen, um Ihre Haut allmählich an die Sonne zu gewöhnen. Dadurch wird das Risiko eines Sonnenbrands verringert und Ihre Bräune wird länger anhalten.

Natürliche Ergebnisse mit Selbstbräuner

Selbstbräuner sind eine sichere Alternative zu natürlicher Sonnenbräune. Sie meiden UV-Strahlen und färben lediglich die oberste Hautschicht. Moderne Selbstbräuner erzielen oft natürliche Ergebnisse ohne den typischen orangefarbenen Ton. Testen Sie das Produkt jedoch zunächst an einer unauffälligen Hautstelle, um allergische Reaktionen zu vermeiden.

Ernährung und Hydration

Eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr können die Gesundheit Ihrer Haut verbessern. Essen Sie Lebensmittel, die reich an Antioxidantien und Vitaminen sind, um die Hautzellen vor Schäden zu schützen. Trinken Sie zudem ausreichend Wasser, um Ihre Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und sie geschmeidig zu halten. Tipp: Nehmen Sie sich einen großen, kühlhaltenden Thermobecher mit zum Sonnenbaden.

Affiliate Link STANLEY The Quencher H2.0 Jetzt shoppen 69,90 €

Bräune erhalten: After-Sun-Pflege verlängert die Haltbarkeit

Nach einem Tag in der Sonne ist es wichtig, Ihre Haut angemessen zu pflegen. Verwenden Sie beruhigende After-Sun-Lotionen oder -Gels, um die Haut zu kühlen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Diese Produkte können dazu beitragen, die Haltbarkeit Ihrer Bräune zu verlängern und die Hautregeneration zu unterstützen.

Affiliate Link Garnier After Sun Lotion Jetzt shoppen 6,95 €

Eine gesunde Bräune zu erhalten, erfordert Verantwortung und Vorsicht. Denken Sie immer daran, dass der Schutz Ihrer Haut vor schädlichen UV-Strahlen an erster Stelle steht. Durch die Verwendung von Sonnenschutz, das Meiden der prallen Mittagssonne und den Einsatz von Selbstbräunern können Sie dennoch eine schöne Bräune erhalten, ohne Ihre Gesundheit zu gefährden.

Quellen: "RND", "RTL", "Apotheken Umschau"

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.