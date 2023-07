Der perfekte Teint in Rekordzeit? Bräunungsbeschleuniger versprechen eine schnelle und intensive Bräune. Doch wie wirken sie und welche Risiken bergen sie? Der stern zeigt, was dahinter steckt und wie Sie Ihre Haut schützen können.

Der Sommer ist da und mit ihm die Sehnsucht nach einer goldenen Bräune. Viele Menschen möchten ihre Haut mit einem gesunden Glanz versehen und suchen nach Möglichkeiten, ihren Teint zu intensivieren. In den letzten Jahren sind Bräunungsbeschleuniger zu einem beliebten Trend geworden. Doch was verbirgt sich hinter diesen Produkten und wie wirken sie? Der stern wirft einen genaueren Blick auf Bräunungsbeschleuniger und ihre Auswirkungen auf die Haut.

Ein strahlender, gebräunter Teint gilt seit langem als Schönheitsideal. Viele Menschen fühlen sich attraktiver und selbstbewusster, wenn sie eine leicht gebräunte Haut haben. Doch nicht jeder hat die Zeit oder die Möglichkeit, stundenlang in der Sonne zu liegen, um eine natürliche Bräune zu erreichen. Aus diesem Grund greifen viele zu Bräunungsbeschleunigern, die versprechen, das gewünschte Ergebnis schneller zu erzielen.

Affiliate Link Dove Body Love Body Lotion Jetzt shoppen 3,55 €

Was sind Bräunungsbeschleuniger?

Bräunungsbeschleuniger sind Produkte, die in verschiedenen Formen wie Lotionen, Sprays oder Kapseln erhältlich sind. Sie enthalten in der Regel Inhaltsstoffe, die die Melaninproduktion in der Haut anregen sollen. Melanin ist der natürliche Farbstoff der Haut, der für die Bräunung verantwortlich ist. Indem Bräunungsbeschleuniger die Melaninproduktion stimulieren, soll eine schnellere und intensivere Bräunung erreicht werden.

Wie wirken Bräunungsbeschleuniger?

Die genauen Wirkungsmechanismen der Bräunungsbeschleuniger können je nach Produkt variieren. Einige enthalten beispielsweise Tyrosin, eine Aminosäure, die als Baustein für Melanin dient. Andere enthalten Inhaltsstoffe wie Beta-Carotin oder Kakaobutter, die die Haut mit Nährstoffen versorgen und ihre natürliche Bräunungsfähigkeit unterstützen sollen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit von Bräunungsbeschleunigern von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Die Ergebnisse können je nach Hauttyp und individueller Reaktion auf die Inhaltsstoffe variieren.

Affiliate Link Garnier Selbstbräuner für Gesicht und Körper Jetzt shoppen 7,99 €

Bräunungsbeschleuniger: Risiken und Vorsichtsmaßnahmen

Obwohl Bräunungsbeschleuniger auf den ersten Blick harmlos erscheinen mögen, gibt es einige Risiken und Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden sollten. Einige Produkte enthalten beispielsweise chemische Inhaltsstoffe wie Dihydroxyaceton (DHA), das mit allergischen Reaktionen oder Hautreizungen in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus bieten Bräunungsbeschleuniger keinen Schutz vor schädlichen UV-Strahlen der Sonne. Es ist daher wichtig, während der Anwendung und danach weiterhin Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor zu verwenden, um die Haut vor Sonnenschäden und einem erhöhten Hautkrebsrisiko zu schützen.

Affiliate Link -38% NIVEA SUN Schutz & Pflege Jetzt shoppen 9,45 € 15,27 €

Bräunungsbeschleuniger sind zweifellos ein beliebtes Mittel für alle, die einen sonnengeküssten Teint wollen. Sie können helfen, den Bräunungsprozess zu beschleunigen und das gewünschte Ergebnis schneller zu erzielen. Es ist jedoch wichtig, sich über die Inhaltsstoffe und mögliche Risiken zu informieren und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Hautgesundheit zu schützen. Am wichtigsten ist es, sich bewusst zu machen, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Sonne und angemessener Sonnenschutz die besten Möglichkeiten sind, einen gesunden und langanhaltenden Teint zu erreichen.

Quellen: "Ökotest"

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.