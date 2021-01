In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro herrscht trotz Pandemie dichtes Gedränge am Strand. Am Sonntag strömten Tausende Menschen an den Ipanema, um sich bei fast 30 Grad Celsius etwas abzukühlen. Auf Abstand achteten dabei die wenigsten, auch Gesichtsmasken waren nur selten zu sehen. Brasilien ist das Land, das in der Corona-Pandemie die zweitmeisten Todesfälle zu verzeichnen hat. Seit die Pandemie begann, sind mehr als 203.000 Menschen ums Leben gekommen und jeden Tag kommen durchschnittlich 1000 weitere dazu.