Chris Betancourt hat keinen Pilotenschein, aber steuert einen Weltkriegs-Bomber. Hinter dem Flug steckt eine bewegende Geschichte. Der 20-jährige US-Amerikaner hat noch weniger als ein Jahr zu leben. Nachdem Chris im September 2017 eine Leukämie-Diagnose bekommt, bricht sein bester Freund Dillon Hill das College ab. Der Grund: Er will seinem Freund dabei helfen, seine "Bucket List" abzuarbeiten. Gemeinsam unternehmen sie die Dinge, die Chris vor seinem Tod unbedingt erleben möchte. Zum Beispiel: Ein Flugzeug fliegen. Um diesen Punkt von der Liste zu streichen, besuchen Chris und Dillon eine kalifornische Flugschule. Diese ist auf Erlebnis-Flüge mit historischen Maschinen spezialisiert. Auf ihrem YouTube-Kanal "One List, One Life" dokumentieren die Freunde ihr Projekt. Bisher konnten sie acht der insgesamt 122 Punkte von ihrer Liste streichen. Chris hat also hoffentlich noch einige tolle Erlebnisse vor sich.