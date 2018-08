Wer Katzen beim Schlafen zusieht, weiß, was "tiefenentspannt" bedeutet. Mittel zum Runterkommen scheinen die Samtpfoten jedenfalls nicht zu brauchen. Und dennoch gibt in den USA derzeit zahlreiche Herrchen und Frauchen, die ihren Lieben gerne Cannabis verabreichen würden. Allerdings nicht, um high zu werden, sondern als Medikament gegen schmerzhafte Beschwerden. Denn auch Hund und Katz können zum Beispiel unter Arthritis, Epilepsie oder Angstattacken leiden. Der Konsum von Marihuana zu Heilzwecken ist in mehr als 30 US-Bundesstaaten erlaubt, allerdings nur für Menschen. Viele Tierärzte lehnen eine Cannabis-Therapie ab, unter anderem, weil es keine legale Grundlage gibt. "In Kalifornien haben viele Leute gute Erfahrungen mit Cannabis als Medizin gemacht und sie fragen dann ihren Tierarzt, ob sie damit auch ihre Hautiere behandeln können", sagt der Veterinär Gary Richter aus Oakland. Aber es gibt kein gesetzliches Regelwerk dafür, deswegen müssen wir eins schaffen. Viele Leute haben sich dafür eingesetzt, dass es hier in Kalifornien nun einen Gesetzentwurf gibt. Und wenn der angenommen wird, können wir Tierärzte unsere Kunden ganz legal beraten, ob und wie sie ihre Tiere mit Cannabis behandeln könnten." Auf der größten Katzenmesse Kaliforniens, in Pasadena, gab es am Wochenende eine Diskussionsrunde zum Thema. Einige Aussteller präsentierten auch entsprechende Produkte, wegen der Rechtslage allerdings nur zu Beratungs- und Informationszwecken. Die Organisatorin der Messe, Susan Michaels berichtet, es gebe bei dem Thema eine große Unsicherheit. "Die Leute haben Angst, einfach Dr. Google zu fragen. Wenn sie ihrer vier oder sieben Kilo schweren Katze was geben, verabreichen sie ihr vielleicht eine Überdosis? Tun sie nicht. Aber diese Debatten müssen geführt werden." Ariane Avila würde ihren 12-jährigen Kater gerne mit Cannabis behandeln. Herkömmliche Medikamente würde ihm nicht so gut helfen, sagt sie. "Ich selbst nehme Cannabis gegen chronische Schmerzen wegen meiner Arthritis und Fibromyalgie. Ich würde damit also auch meinen Kater behandeln, ich glaube, es wäre gut für ihn." In einer nicht-wissenschaftlichen Online-Umfrage berichteten Tierhalter von positiven Effekten bei Hunden. Und auch in veterinärmedizinischen Studien wurden bereits lindernde Effekte bei Arthritis und Epilepsie festgestellt. Vielleicht könnte es also künftig tatsächlich ein Katzengras der anderen Art geben.