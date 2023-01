Ob Bewegung, Ernährung oder Entspannung – Allgemeinmediziner Carsten Lekutat sagt, dass man schon mit einer Minute am Tag etwas für die Gesundheit tun kann.

Fernseh-Doc erklärt: Uns nur einer Minute am Tag der Gesundheit widmen – bringt das wirklich etwas?

von Rebecca Häfner Wir alle kennen die guten alten Neujahrsvorsätze, gesünder leben zu wollen. Doch drei Mal die Woche Sport und täglich frisch kochen, passt bei vielen von uns nur schwer in den Alltag. Im Interview verrät Carsten Lekutat, wie wir mit nur einer Minute am Tag unsere Gesundheit etwas Gutes tun können.

Herr Lekutat, viele von uns würden gerne gesünder leben und nehmen sich vor allem jetzt zum Start des neuen Jahres vor, ihren Lebensstil zu verändern. Warum scheitern wir so oft daran?

Carsten Lekutat: Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen. Wenn wir hoch motiviert sind, etwas Neues zu tun oder etwas Altes zu lassen, dann kann uns quasi nichts mehr bremsen. Wir nehmen uns oft zu viel auf einmal vor. Eigentlich ist Motivation eine gute Sache, sie reicht aber bei weitem nicht aus, um dauerhaft unser Verhalten zu ändern. Denn: Motivation kommt und Motivation geht wieder. Was bleibt ist häufig ein fahler Beigeschmack, dass wir schon wieder nicht das geschafft haben, was wir eigentlich vorhatten.