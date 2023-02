Nach einem Ausbruch von Tuberkulose in Chemnitz ist nun eine zweite Erkrankung registriert worden. Zuerst wurde die Infektionskrankheit Mitte Januar bei einer Pflegeschülerin festgestellt. Inzwischen sind von 75 Kontaktpersonen rund ein Drittel infiziert.

Ein Ausbruch von Tuberkulose in der sächsischen Stadt Chemnitz zieht weitere Kreise. Dem Amt für Gesundheit und Prävention der Stadt wurde im Zusammenhang mit einer an offenen Lungentuberkulose erkrankten Chemnitzer Pflegeschülerin eine zweite Tuberkuloseerkrankung gemeldet. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Bei der zweiten erkrankten Person handele es sich um eine enge Kontaktperson der erkrankten Schülerin. Sie sei bereits zuvor mit Verdacht auf Tuberkulose in eine Klinik eingewiesen worden. "Nach aktuellem Kenntnisstand leidet sie ebenfalls an ansteckungsfähiger Lungentuberkulose und muss behandelt werden."

Ein Drittel von 75 Kontaktpersonen mit Tuberkulose infiziert

Beim ersten Tuberkulosefall von Mitte Januar wurden bisher 75 Kontaktpersonen in Chemnitz untersucht. Bei bisher einem Drittel davon wurden Infektionen festgestellt.

Das Gesundheitsamt sucht zurzeit nach weiteren Kontaktpersonen, die ein Ansteckungsrisiko hatten. Der betroffene Personenkreis soll untersucht werden. Untersucht werden dabei auch die Pflegefachschule und ein weiteres Pflegeheim. "Bei der Auswertung der bisherigen Untersuchungsergebnisse der Kontaktpersonen wurden außerdem zwei weitere Tuberkuloseverdachtsfälle festgestellt, die umgehend zur Diagnostik in ein Krankenhaus eingewiesen wurden", heißt es von der Stadt. Bis die endgültige Diagnose gestellt ist, sei zum Grad einer eventuellen Ansteckungsfähigkeit "noch keine verbindliche Aussage" möglich.

Das Amt für Gesundheit und Prävention in Chemnitz veranlasst bis zum Ausschluss der Ansteckungsfähigkeit Schutzmaßnahmen für alle Kontaktpersonen mit positiven bzw. auffälligen Befunden, die in der Pflege arbeiten. Dazu zählen zeitweise Betretungsverbote oder das Tragen einer Maske während der Arbeit.

Gegen Impfmüdigkeit Krankheiten, die man nicht haben muss 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Tetanus

Tetanus wird auch Wundstarrkrampf genannt. Das Wort beschreibt sehr treffend die Erkrankung. Kommt eine offene Wunde mit Dreck in Kontakt, kann das im Schmutz befindliche Bakterium Clostridium tetani in die Wunde eindringen. Das Bakterium kommt überall vor, von der frischen Gartenerde bis zum Straßenstaub. In der Wunde vermehren sich die Bakterien und setzen dabei den Giftstoff Tetanospasmin frei. Das Toxin greift die für die Muskelsteuerung zuständigen Nervenzellen an. Es kommt zu starken Muskelkrämpfen. Wenn das Gift das zentrale Nervensystem erreicht, verkrampft sich der gesamte Körper. Die Krämpfe entlang des Rückens können so stark sein, dass die Wirbelsäule bricht. Wenn Kehlkopf und Zwerchfell betroffen werden, folgt der Tod meist durch Ersticken. Da das Toxin nicht die Sensorik beeinträchtigt, erlebt der Patient seine Qualen bei vollem Bewusstsein. Seit in Deutschland die Tetanus-Impfung bereits im Säuglingsalter obligatorisch ist, kommen Fälle von Wundstarrkrampf hier kaum mehr vor. Alle zehn Jahre sollte eine Auffrischungsimpfung erfolgen. Reisende aufgepasst. In Afrika, Asien und China sind Tetanus-Infektionen weit verbreitet. Mehr

Tuberkulose: Nicht jede Infektion führt zu Erkrankung

Nicht jeder Kontakt zu Tuberkulose führe allerdings zu einer Infektion, wie es von der Stadt heißt. Auch nicht jede Infektion führe zu einer Erkrankung. "Bei allen positiv getesteten Personen wurde eine weiterführende ambulante Diagnostik eingeleitet. Personen mit tuberkuloseverdächtigen Befunden wurden in die Klinik eingewiesen. Bei den vier Personen, die aktuell im Krankenhaus sind, handelt es sich um Schüler:innen der Pflegefachschule." Die

Tuberkulose gehört zu den am häufigsten verbreiteten Infektionskrankheiten weltweit. Sie wird von Bakterien ausgelöst und ist in Deutschland meldepflichtig. Meistens steckt man sich durch Aerosole – kleinste Tröpfchen – an, die beim Husten oder Niesen ausgestoßen werden. Tuberkulose lässt sich mit Medikamenten behandeln.

Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zufolge erkranken pro Jahr rund zehn Millionen Menschen an der Krankheit – etwa 1,5 Millionen Menschen sterben daran. In ärmeren Ländern zählt Tuberkulose zu den am häufigsten zum Tode führenden Infektionskrankheiten.

In Deutschland ist die Erkrankungsrate niedrig. Das Robert Koch-Institut gibt die Zahl der Tuberkuloseerkrankungen für das Jahr 2021 mit rund 3900 an. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Fälle gesunken.

Quellen: Stadt Chemnitz, Robert Koch Institut