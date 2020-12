Wenn man ihn arbeiten sieht, mag man es kaum glauben. Die Hände sind ruhig, der Kopf ist klar. Aber dieser Arzt in Kirgisistan ist bereits 93 Jahre alt und hält damit den Guinnessbuch-Rekord als Chirurg mit der längsten Karriere der Welt. Besondere Geheimnisse, wie er das so schafft, hat Doktor Mambet Mamakeev nicht, wie er kürzlich in der Hauptstadt Bischkek betonte: "Ich habe noch nie Medikamente genommen, führe keine spezielle Diät und esse einfach nur das, was auf meinem Teller landet." Seit 1953 arbeitet er ununterbrochen. In dieser Zeit hat er über 100.000 Patienten behandelt sowie 200 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Nur die regelmäßige Bewegung, die gehört bei ihm mit zum Programm. Und man kann sich nur wünschen, dass Doktor Mambet Mamakeev seine Arbeit noch möglichst lang und weiterhin mit ruhiger Hand fortführen kann.