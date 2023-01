von Christoph Koch Der erste Virologe der Nation, Christian Drosten, meint plötzlich, er habe nie gesagt, die Pandemie sei vorbei. Stimmt das wirklich?

Jeder Gebildete kennt es, das "valid misunderstanding" aus "Family Guy", Staffel 1, Episode 6. Und falls noch nicht, dann jetzt: Familienoberhaupt Peter Griffin löffelt am Küchentisch aus einer Schüssel, während Brian, der sprechende Labrador Retriever, die Morgenzeitung liest. Peter, vom Blitz plötzlicher Erkenntnis getroffen, ruft aus: "Da ist eine Botschaft in meiner Buchstabensuppe – ‚Oooooo‘." "Peter", antwortet Brian, "das sind Cheerios." Also ohne Ausnahme ringförmige Frühstückszerealien, aus denen man jeden beliebigen Satz bilden kann, solange der eben nichts als den Buchstaben O enthält.