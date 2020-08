Sehen Sie im Video: 46 positiv auf Corona Getestete in Bayern verschwunden.





Im Zuge der Probleme an bayerischen Corona-Teststationen sind immer noch nicht alle positiv Getesteten gefunden: Von 46 fehlte auch am Sonntag noch jede Spur.

Bei 903 der insgesamt 949 nachgewiesenen Infektionen wurden die Betroffenen bis dahin ermittelt und - mit teils wochenlanger Verzögerung - informiert. Wie Gesundheitsministerin Melanie Huml am Sonntag mitteilte, sei dies bei den übrigen 46 noch nicht gelungen.

Insgesamt waren 44.000 Testergebnisse von Reiserückkehrern nicht in der vorgegebenen Zeit den Getesteten mitgeteilt worden.

Die Panne hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Es besteht nämlich die Gefahr, dass positiv Getestete ohne Wissen über ihre Infektion zahlreiche weitere Menschen angesteckt haben könnten.

Die positiv Getesteten kamen nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder nicht ausschließlich aus Risikogebieten. Insofern waren sie auch nicht zwingend zu einer zweiwöchigen Quarantäne nach ihrer Einreise nach Deutschland verpflichtet.

