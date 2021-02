In Deutschland flaut die zweite Welle der Corona-Pandemie langsam ab. Doch leer sind die Intensivstationen , wo Ärzte und Pflegepersonal täglich um das Überleben der Covid-19-Patienten kämpfen, noch lange nicht. Das Klinikum München Schwabing ist da keine Ausnahme, Ärzte und Pfleger sind erschöpft. O-TON ALEXANDRA VOSSELKAUL, INTENSIVPFLEGERIN: "Jetzt sind wir seit Anfang Oktober wieder in der Vollschleuse und machen das jetzt den vierten Monat. Und unsere Kräfte sind einfach am Ende. Wir haben Routine bekommen, was die Versorgung von Covid-Patienten angeht, aber es ist halt einfach eine traurige Routine." In den letzten Monaten haben die Ärzte und Pfleger hier viele Menschen behandelt. Die meisten Patienten auf der Intensivstation sind älter, es gibt aber auch junge Menschen, die schwer an einer Corona-Infektion erkranken, betont Schneider. Eine Woche bleiben sie durchschnittlich - bei einem leichten Verlauf. Doch nicht allen kann geholfen werden. O-TON NIKLAS SCHNEIDER, INTENSIVMEDIZINER: "Es ist sehr, sehr intensiv, wir haben sehr viele sehr traurige Verläufe. Wir haben durch die Besuchsverbote das Problem, dass Angehörige unsere Patienten, also ihre schwer erkrankten Angehörigen, nicht besuchen können, was für viele sehr traumatisch ist. Wir müssen manchmal Patienten auch in den Tod begleiten, was für uns wirklich auch schwierig ist." Der Mediziner sieht nur einen Ausweg aus der Pandemie: Die Impfung eines Großteils der Bevölkerung. Bis es so weit sei, appelliert er an die Menschen, sich an die Hygieneregeln, das Abstandsgebot und die Maskenpflicht zu halten. Damit nicht bald wieder traurige Routine ausbricht, im Klinikum München Schwabing.