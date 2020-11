RKI-Präsident Lothar Wieler sagt am 12. November 2020: "Die Corona Lage in Deutschland ist nach wie vor sehr ernst. Das Infektionsgeschehen nimmt immer noch praktisch in ganz Deutschland zu. Allein bis heute Null Uhr wurden annähernd 22.000 Fälle an das Robert-Koch-Institut übermittelt, genau waren es 21.866. Was mich vorsichtig optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass die Fallzahlen seit einigen Tagen etwas weniger stark zunehmen. Die Kurve geht also etwas weniger steil nach oben, sie flacht sich ab. Wir wissen noch nicht, ob das eine stabile Entwicklung ist. Ob sich das fortsetzt, das werden wir erst noch sehen. Aber das zeigt, meine Damen und Herren, wir sind diesem Virus nicht hilflos ausgeliefert. Wir sind nicht machtlos, auch wenn die Fallzahlen im Moment sehr hoch sind. Wir können diesen Anstieg abbremsen. Und wir alle können dazu beitragen, indem wir Kontakte reduzieren und die AHA-plus L-Regeln anwenden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Situation in den kommenden Wochen verschärft. Manche Kliniken könnten an ihre Grenzen kommen. Es ist möglich, dass Patienten nicht mehr überall optimal versorgt werden können. Wir müssen daher verhindern, dass sich die Situation weiter zuspitzt. Das ist meine Erwartung. Und wir tun alles dafür, was in unserer Macht steht, um dieses Ziel zu erreichen. Unser Ziel ist es nach wie vor, und das wird es auch für viele Monate noch bleiben, meine Damen und Herren, die Infektionen wieder auf ein Level zu bringen, mit dem die Gesundheitsämter, die Krankenhäuser, mit dem wir alle umgehen können. Unser Ziel ist aber auch dann nach wie vor so wenige Infektionen wie möglich zuzulassen."