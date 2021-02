Dieses Flugzeug der Luftwaffe wird in Portugal dringend erwartet. Es bringt 26 Ärzte, Pflegekräfte und Hygiene-Experten in das schwer von der Corona-Pandemie getroffene Land. Sie sollen dort zunächst für drei Wochen im Einsatz sein. Zudem werden 50 Beatmungsgeräte, 150 Infusionsgeräte und 150 Krankenbetten geliefert. Die Bundeswehr will damit helfen das überlastete Gesundheitssystem in Portugal zu entlasten. Dort grassiert die hochansteckende britische Virus-Variante besonders stark. In einer Notsituation müsse Deutschland helfen, sagte Generaloberstabsarzt Ulrich Baumgärtner: "Und deswegen ist es uns natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass jetzt bei einer Anfrage unserer portugiesischen Freunde, dass wir gucken, wie wir dort unterstützen können. Als Sanitäter ist es sowieso in unserer DNA, dort zu helfen, wo wir gebraucht werden." Portugals Botschafter, war beim Start der Maschine im niedersächsischen Wunstorf auch vor Ort und bedankte sich bei der deutschen Regierung und der Bundeswehr für die medizinische Unterstützung: "Ihre Arbeit wird in Portugal sehr willkommen sein, und wir werden für immer für diese Hilfe dankbar sein. Ich möchte Ihren Männern und Frauen eine sichere Reise nach Portugal wünschen, Gott sei mit Ihnen, und vielen Dank." Die Lage in Portugals Krankenhäusern war zuletzt dramatisch. Krankenwagen mit Covid19-Patienten an Bord müssen oft stundenlang warten, weil es nicht genügend geeignete Betten gibt. Selbst die Aufbewahrung der Verstorbenen wird zum Problem. Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger arbeiten am Limit. In der ersten Corona-Welle war die Bundeswehr bereits zu Hilfseinätzen in Italien, Frankreich und Tschechien.