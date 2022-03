Massentests und Behelfskrankenhäuser: China kämpft erneut mit steigenden Corona-Zahlen. Das berichtete das Staatsfernsehen CCTV. Die nationale Gesundheitsbehörde des Landes meldete für Donnerstag 2416 neue bestätigte Coronavirus-Fälle, verglichen mit 1317 am Vortag. In der nördlichen Provinz Jilin standen Dutzende von Einwohnern bei kühlem Wetter Schlange, um sich testen zu lassen. Die Provinz verzeichnete in letzter Zeit einen starken Anstieg der Coronavirus-Fälle. Auch in der Wirtschaftsmetropole Shenzhen im Süden des Landes kämpft mit einem neuen Corona-Ausbruch. Für China ist es der schlimmste Covid-Ausbruch seit dem ersten Auftreten des Virus in Wuhan im Jahr 2020. Präsident Xi Jinping signalisierte am Donnerstag, dass die bisherigen Regelungen zur Eindämmung des Ausbruchs nicht geändert werden sollen. China verfolgt weiter einer strenge „Null-Covid-Strategie“.