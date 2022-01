501.635 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden: Diesen Negativrekord hat Frankreich am Dienstag aufgestellt. Trotz neuer Maßnahmen dürfte es nicht die letzte erschreckende Corona-Statistik unserer Nachbarn werden.

In Frankreich wurden am Dienstag nach offiziellen Angaben 501.635 neue Corona-Fälle registriert. Damit hat das Land erstmals die Schwelle von einer halben Million Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages überschritten. Die Johns-Hopkins-Universität zählt für gestern sogar 503.349 Neuinfektionen in Frankreich.

Die Zeitung "Le Figaro" weist allerdings darauf hin, dass man den täglichen Durchschnitt über sieben Tage betrachten muss, um statistische Schwankungen auszugleichen. Und der Sieben-Tage-Schnitt sei mit 366.000 Neuinfektionen pro Tag stabil. Mehr als 30.000 Corona-Infizierte werden derzeit im Krankenhaus behandelt – fast so viele wie zuletzt im November 2020. Gleichzeitig ist die Zahl der Intensivpatienten mit gut 3700 niedriger als in vorherigen Corona-Wellen. Laut Gesundheitsministerium liegt die Inzidenz bei 3726 und unter den positive Getesteten dominiert mit 95,6 Prozent die Omikron-Variante.

Omikron-Welle trifft Frankreich hart

Frankreich ist derzeit das europäische Land mit den höchsten Infektionsraten. Seit Montag gilt dort für Menschen über 16 Jahren die Corona-Impfung als Bedingung. Damit sind weite Bereiche des öffentlichen Lebens nur noch Geimpften und Genesenen zugänglich. Ein negativer Corona-Test reicht nicht mehr aus, um Zugang zu Cafés, Restaurants und Zügen zu erhalten. Das französische Parlament hatte das Gesetz nach zwei Wochen heftiger Debatten Mitte Januar verabschiedet.

Nur Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren können weiterhin einen negativen Test vorweisen, um Zugang zu betroffenen Orten und Aktivitäten zu bekommen. Inhaber von Cafés und Restaurants können bei Zweifeln an der Echtheit des Impfpasses einen Lichtbildausweis vom Besitzer verlangen. Die Strafe für das Vorzeigen eines falschen Passes ist von 135 Euro auf 1000 Euro gestiegen. Wer mehrere falsche Pässe besitzt, riskiert fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 75.000 Euro. Dafür fällt am 2. Februar die Pflicht zum Homeoffice, das aber weiterhin empfohlen wird. Die Homeoffice-Pflicht war von vornherein nur für drei Wochen geplant.

Weitere Corona-Negativrekorde bis März?

Ende Dezember lag Frankreichs Negativrekord bei 200.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Mitte Januar hatte der französische Epidemiologe Arnaud das Ende der Corona-Welle für den März vorhergesagt. Bis dahin dürften vermutlich noch weitere Negativrekorde aufgestellt werden.

Quellen: AFP, "Le Figaro", Gesundheitsministerium Frankreich, Johns Hopkins University, "Gouvernement.fr" zu Corona-Regeln.