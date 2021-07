Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagt am 21. Juli 2021: "Also zuerst einmal, wir haben ja immer noch vergleichsweise sehr niedrige Zahlen. Und die Frage, die uns ja, wie ich jedenfalls werben möchte dafür, uns alle beschäftigen sollte, ist die, wie wir sie so niedrig halten, möglichst lang. Wenn sich das jetzt so weiter fortentwickelt wie in den letzten drei, vier Wochen, wir haben, Stand jetzt, eine Verdopplungszeit von etwa 10,12 Tagen. Das ist ja das Problem mit dem exponentiellen Wachstum, das man sich so schwer vorstellen kann. Wir liegen heute bei 11, 12 Inzidenz. Wenn sich das so weiter verdoppelt alle 12 Tage, dann werden wir im September die 400 überschreiten, im Oktober 800 Inzidenz. So, jetzt ist die Frage, was heißt das eigentlich mit der Impfquote für auch Intensiv und Hospitalisierung? Also, Stand heute, wenn Sie einfach schauen, wir haben 75 Prozent der über 60-Jährigen, die sind vollständig geimpft. Drei Viertel, ein Viertel nicht. Wenn Sie die Maßzahl nehmen, können Sie sagen, 200 ist das neue 50. Das Vierfache. Wenn Sie es einfach mal herleiten aus dem, was an Belastungen entstehen kann und stehen würde bei einer 50er-Inzidenz für das Gesundheitswesen. Das müssen wir und werden wir jetzt mit den Ländern, mit dem Robert-Koch-Institut, mit anderen auch in den Modellierungen weiter besprechen. Dieses Zusammenspiel der Kennziffern sozusagen. Aber wir sehen ja im Vereinigten Königreich, auch mit einer sehr, sehr hohen Zahl von Geimpften ist dann, wenn sonst gar nichts mehr gilt, zumindest noch in dieser Phase der Pandemie das nicht folgenlos."