In der Freien und Hansestadt Hamburg wird es zum Osterwochenende etwas unfreier. Der Stadtstaat verhängt wegen der steigenden Inzidenz eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat der Erste Bürgermeister Peter Tschenscher (SPD) am Mittwoch mitgeteilt. "Wir müssen in der Zeit von 21 bis 5 Uhr des Folgetages in den nächsten Wochen sicherstellen, dass sich Personen im öffentlichen Raum nur aufhalten aus triftigem Grund. Das ist eine sehr wirksame Maßnahme. Nachdem was wir aus anderen Ländern Europas wissen und was auch Epidemiologen sagen, eine solche Ausgangsbeschränkung wirkt sehr stark auf die Kontakte, die dann noch, die dann nicht mehr erfolgen." "Man kann also dann in seinem Stadtteil, in der nahe gelegenen Grünanlage zur körperlichen Bewegung sich alleine dann weiter aufhalten. Um diese Ausgangsbeschränkung in dieser Hinsicht milde auszugestalten, ist das die Regelung. Aber alles andere muss wirklich sehr konsequent unterbleiben." Ab Karfreitag sollen die Menschen in der Hansestadt des nachts also zu Hause bleiben. Am Mittwoch wies Hamburg laut Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 133,9 auf.

