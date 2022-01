Deutschland liegt mit einer Quote von 73,3 Prozent doppelt gegen Corona Geimpfter (Stand: 24.1.2021) auf Platz 39 des internationalen Impfquoten-Rankings von Statista. Am besten steht Gibraltar da mit 118,9 Prozent doppelt Geimpfter. Die 18,9 Prozent jenseits der 100 kommen durch Pendler aus Spanien zustande, die sich in Gibraltar haben impfen lassen. Ganz am Ende liegen vier afrikanische Staaten sowie Haiti. Deren Corona-Impfquoten liegen zwischen 1,3 und 0,2 Prozent doppelt Geimpfter.

Niedrige Corona-Impfquote birgt Risiko von Mutationen

Das Problem an niedrigen Impfquoten: Weltweit gibt es tagtäglich Millionen von Mutations-Chancen für Sars-CoV-2. Nur wenige davon sind bedrohlich, aber die große Zahl sorgt weiterhin für ein ernsthaftes Risiko. Weltweit wurden laut "Statista" mehr als zehn Milliarden Impfdosen injiziert – 2,9 Milliarden davon allein in China (Stand 27.1.2021). Theoretisch könnte also jeder der schätzungsweise 7,89 Milliarden Menschen auf der Welt zumindest einmal gegen Corona geimpft sein. Jedoch sind die Impfstoffe sehr ungleich verteilt. Während in Deutschland die meisten Menschen schon zwei- oder drei Mal gegen Corona geimpft sind, warten in vielen Ländern noch der Großteil der Bevölkerung auf eine erste Dosis Corona-Impfstoff.

Quellen: "Statista" zu Impfquoten nach Bevölkerungsanteil, "Statista" zu Corona-Impfungen insgesamt, "Statista" zur Weltbevölkerung.