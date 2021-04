"Es geht jetzt an eine kritische Grenze. Die Leute können nicht mehr und es kostet immer wieder Kraft, sich aufzuraffen und nochmal einen Schritt zu gehen und nochmal." Eine eindringliche Botschaft von Professor Gerhard Schneider am Gründonnerstag. Er ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Klinikum rechts der Isar in München. Dort werden Covid-19-Patienten behandelt und intensivmedizinisch versorgt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet das weiter arbeiten an der und über die Belastungsgrenze hinaus. "Aus der Sicht der Auslastung der Intensivmedizin brauchen wir nochmal zwei Wochen Pause. Wir können die nächsten zwei Wochen, wenn die Zahlen weiter ansteigen, wirklich nur mit ganz großer Kraftanstrengung vielleicht die Versorgung noch gewährleisten. Es darf jetzt wirklich nicht zu viel werden." In der aktuellen dritten Welle sehe er etwas jüngere Erkrankte zwischen Mitte 40 und Mitte 60, das sei die Hauptgruppe der intensivpflichtigen Patienten, so Gerhard Schneider. "Zum großen Teil ohne größere Vorerkrankungen, wie gesagt sehr viel britische Mutation, die offensichtlich etwas aggressiver ist." In der klinischen Behandlung habe er den Eindruck, dass die Patienten stärker betroffen sind als in früheren Stadien der Pandemie. "Wir haben Einzelfälle, die sechs Wochen zum Teil liegen und schwer betroffen sind. Im Durchschnitt war man in der ersten Welle bei etwas über 16 Tage mittlere Liegezeit, in der zweiten sind wir auf über 17 gegangen. Da scheint es sich zu stabilisieren, Tendenz etwas steigend. Wir sprechen von dem Durchschnitt, das bedeutet, wir haben auch Patienten, die wir relativ früh verlieren, das heißt, die Liegezeit derer, die das erfolgreich durchschreiten ist in der Regel deutlich länger als diese Durchschnittszeit." Der Chef des Divi-Intensivregisters Christian Karagiannidis warnte am Mittwoch, die reguläre Kapazitätsgrenze könne angesichts steigender Infektionszahlen bereits in weniger als vier Wochen erreicht sein. Auch er forderte einen baldigen harten Lockdown für die Dauer von zwei Wochen.