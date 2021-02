Johnson & Johnson hat in den USA eine Notfall- Zulassung seines Corona-Impfstoffs beantragt. Sobald das Zulassungsverfahren der US-Arzneimittelbehörde abgeschlossen und die Genehmigung erteilt worden sei, könne mit der Auslieferung begonnen werden, sagte der Unternehmenschef Paul Stoffels. Vor wenigen Tagen hat Johnson & Johnson mitgeteilt, dass sein Impfstoff in einer weltweiten Studie eine Wirksamkeit von 66 Prozent erzielt habe. Der Impfstoff bietet den Vorteil, dass eine einmalige Dosis ausreichen soll statt zweien, wie bei anderen Herstellern. Zudem muss das Präparat nicht tiefgefroren gelagert werden, was die Verteilung erleichtert. Der Impfstoff basiert nicht auf einer völlig neuen Technologie, sondern auf einem normalen Erkältungsvirus. Insgesamt will Johnson & Johnson in diesem Jahr eine Milliarde Dosen bereitstellen. Produziert werden soll das Vakzin in den USA, Europa, Südafrika und Indien. Die USA haben sich bereits 100 Millionen Dosen gesichert. Der Antrag auf eine Zulassung in Europa soll laut dem Unternehmen in den kommenden Wochen folgen.