Wer in der bayerischen Kreisstadt Neu-Ulm in den Bus steigt, kann Glück haben und ein Gefährt erwischen, in dem das Reisen während der Corona-Pandemie besonders sicher sein soll. In Neu-Ulm fahren nämlich Omnibusse im Linienverkehr, die mit einem antiviralen Filter im Bus-Innenraum ausgestattet sind. Durch mehrere Filterschichten soll die Konzentration von Aerosolen erheblich reduziert werden. Das Infektionsrisiko im Linienbus sei so gering wie nie, versprechen die Verantwortlichen. Alexander Zaiser, Entwicklungsingenieur bei Evobus: "Wir haben den neuen Aktivfilter, der ist progressiv aufgebaut. Und er filtert feinste Aerosole bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer heraus. Zu 99 Prozent." Betrieben werden die neuen Busse in Neu-Ulm vom Busunternehmen Gairing. Die Fahrzeuge sind außerdem mit Euro 6 Hybrid Motoren ausgestattet und damit umweltfreundlicher als andere Busse. Eine Investition, die nicht ganz billig ist, sagte Gairing-Geschäftsführerin Sandra Schnarrenberger: "Es sind 20 Prozent Mehrkosten. Da sind aber dann nicht die Einbaukosten dabei. Also, das bewegt sich alles in einem Bereich, wo man sagt, das macht man jetzt halt einmalig. In der Hoffnung, dass es dann in irgendeiner Form honoriert wird. Sei es durch Freigabe der Reisen oder durch Fahrgäste, die dann wieder zu uns in den Bus kommen und sich auch wieder wohler fühlen." Schnarrenberger will so schnell wie möglich weitere Fahrzeuge der Bus-Flotte nachrüsten. Die Nachfrage nach den Filtern soll auch in anderen Städten groß sein. Und so könnte das Beispiel Neu-Ulm Schule machen. Und den Fahrgästen bei der Busfahrt trotz Corona ein gutes Gefühl geben.