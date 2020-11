Professor Dr. Bernd Schmidt kann sich noch gut an den Anfang der Corona-Pandemie erinnern. Im Frühjahr 2020 war im Deutschen Roten Kreuz Krankenhaus eine Station für Covid-19 Patienten reserviert. Inzwischen sind es zwei Stationen, und selbst das, so die Sorge des Lungenfacharztes, könnte bald nicht mehr reichen, weil: "Sowohl die Patienten mit nachgewiesener Infektion versorgen und isolieren müssen, als auch die Patienten, die mit einem Verdacht auf eine Infektion ja auch primär isolieren müssen, bis wir Testergebnisse für diese Patienten haben." Schmidt ist Chefarzt auf der Station für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik. Bei der Frage, wie die Versorgung im weiteren Verlauf der Pandemie gesichert werden kann, sorgt er sich am meisten um die Verfassung seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. "Und in den Bereichen, wo wir dann Patienten getrennt isoliert behandeln, müssen sie ja dann zwischen jedem Zimmer auch noch mal ihren kompletten Schutz wechseln. Das heißt die Zeit und die Kraft, die sie brauchen, um das durchzustehen, die ist schon enorm groß. Und wir brauchen momentan deutlich mehr Personal um die Patienten zu versorgen, in den Coronabereichen, als sonst. Und das ist was, was uns momentan wahrscheinlich wirklich die meisten Sorgen macht. Dass wir Personal so beschädigen, und so auch, ja, belasten, dass wir am Ende deswegen nur noch begrenzt arbeitsfähig sind." Derzeit meldet die Deutsche Krankenhaus Gesellschaft, dass noch keine Engpässe für die Versorgung von Covid-Patienten zu verzeichnen sind. Allerdings beginnen Krankenhäuser in einigen Regionen damit, ihre Regelversorgung zurückzufahren, vor allem, um beim Personal Kapazitäten zu schaffen. Die DKG geht davon aus, dass im November noch rund 6000 Covid-Patienten gleichzeitig intensiv behandelt werden müssen. Die Höchstzahl bei der ersten Infektionswelle lag bei gut 2900 Fällen.