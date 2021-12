Flugausfälle, lange Warteschlangen vor Testzentren - in den USA breitet sich die Omikron-Variante des Coronavirus weiter aus. Nach Angaben der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) vom Dienstag machte Omikron schätzungsweise 58,6 % der in den Vereinigten Staaten zirkulierenden Coronavirus-Varianten aus. Vielerorts - wie hier in Washington - wurden Testangebote eifrig genutzt: "Mein Bruder hatte Covid über die Feiertage. Wir hatten ihn eine Woche zuvor noch getroffen. Das hat uns dann richtig unruhig gemacht, weil wir an Weihnachten älter Familienmitglieder sehen wollten. Wir haben dann nochmal extra Schutzvorkehrungen getroffen während der freien Tage. Das ist alles viel Stress." Auch in New York ließen sich die Menschen testen. Am Times Square gab es ein weiteres Angebot: In dieser Metalltonne konnte man alles Schlechte aus 2021 verbrennen, um einen guten Start ins Jahr 2022 zu haben.