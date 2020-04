Sehen Sie hier im Video: RKI-Präsident Lothar Wieler zur aktuellen Situation in Deutschland





O-Ton Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts: "Die Covid-19-Zahlen in unserem Land zeigen einige positive Tendenzen. Dazu haben maßgeblich die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, das heißt wir alle beigetragen. Ansonsten sehen wir in den Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts, die von der Leopoldina gemacht werden, mit Ausnahme von kleinen Details keine größeren Unterschiede. Wir haben eine etwas differenzierte Einschätzung zur Öffnung der Schulen. Wir denken, dass es epidemiologisch sehr viel Sinn macht, erst die älteren in der Schule wieder zu öffnen. Aber das sind ja nur Einschätzungen. Die Entscheidung dazu, das möchte ich auch immer wieder betonen, die werden ja von Politikern getroffen. Aber von Älteren würden wir zum Beispiel denken, dass sie die Abstandsregeln wahrscheinlich besser einhalten. Insofern wäre es Epidemiologe sinnvoller. Aber es gibt Gründe für und wider, die nachher ausdiskutiert werden. Ich will noch einmal betonen: Wir haben nach wie vor keine Blaupause. Diese Pandemie gab es so noch nicht. Es gibt auch nicht immer ein falsch und richtig, sondern wir werden vieles auch einfach ausprobieren müssen und werden sehen, was da nachher wirksam ist."