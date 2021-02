Vor den Krankenhäusern in Portugal müssen die Krankenwagen, die Covid-19-Patienten an Bord haben, oft lange warten, bis ein Bett frei wird. An vielen Orten sind die Kapazitätsgrenzen erreicht. Seit Wochen breitet sich in dem Land das Coronavirus rasant aus. Den Zahlen zufolge sind allein im Januar fast die Hälfte der Menschen gestorben, die insgesamt seit dem Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr in Verbindung mit dem Virus ums Leben gekommen sind. Vergangenen Monat starben 5576 Menschen nach einer Infektion. Das sind 44 Prozent der gesamten Corona-Toten in Portugal. Das Land hatte am Samstag erklärt, auf dem Festland seien nur noch sieben der 850 für Covid-19-Patienten vorgehaltenen Intensivbetten frei. Wegen der angespannten Lage hilft die Bundeswehr Portugal mit medizinischem Personal und Material aus. Unter anderem sollen stationäre und mobile Beatmungsgeräte sowie Feldkrankenbetten in das Land geschickt werden. Behördenvertreter hatten den enormen Anstieg der Infektions- und Todesraten auf die ansteckende britische Variante des Virus zurückgeführt. Und auch eingeräumt, dass eine Lockerung der Beschränkungen für soziale Kontakte über die Weihnachtsfeiertage eine Rolle gespielt haben könnte.